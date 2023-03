Cancelarul german a discutat despre garanțiile de securitate în fața deputaților din Parlamentul german. „Astfel de garanţii de securitate vin însă cu presupunerea că Ucraina se apără cu succes în acest război”, a declarat Olaf Scholz, subliniind că Germania va continua să sprijine Kievul cu livrări de arme, relatează CNN.

Germania, Franţa şi Marea Britanie, cei mai mari membri europeni ai NATO, cred că un pact care să oficializeze legături mai puternice între Alianţa Nord-Atlantică şi Ucraina ar putea fi o modalitate de a încuraja Kievul să înceapă discuţii de pace cu Rusia, chiar dacă Moscova continuă să ocupe teritoriul ucrainean, au declarat oficiali din cele trei guverne citaţi de The Wall Street Journal.

Apeluri către Rusia pentru retragerea trupelor din Ucraina

În discursul său de joi din Bundestag, Scholz a reînnoit apelurile ca Rusia să îşi retragă trupele din Ucraina, dar a recunoscut că Vladimir Putin nu este deschis în prezent la negocieri pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

„Este Putin măcar pregătit… să negocieze o pace dreaptă? Nimic nu sugerează acest lucru în acest moment”, a spus cancelarul german.

În schimb, liderul rus se bazează pe „ameninţări”, cum ar fi suspendarea participării Moscovei la tratatul de control al armelor nucleare New START, a menţionat Scholz. Discursul său a avut loc la aproape un an după ce Rusia a lansat invadarea pe scară largă a Ucrainei. În urmă cu un an, la 27 februarie 2022, Scholz a ţinut un discurs istoric în parlament, în care a schiţat o schimbare majoră de direcţie în politica de securitate şi apărare a Germaniei. În anul care s-a scurs, Berlinul a revenit asupra politicii sale de a nu trimite niciodată arme în zonele de conflict, a renunţat la relaţia de afaceri cu Rusia şi a crescut investiţiile în propria armată.

Și aliații lui Putin se gândesc la pace

Preşedintele Chinei Xi Jinping şi omologul său din Belarus Aleksandr Lukaşenko au cerut în cadrul convorbirilor purtate, la Beijing, un acord de pace pentru Ucraina „cât mai curând posibil”, a informat agenţia de presă a statului Belarus, Belta. Cei doi lideri au adoptat o declaraţie comună în care şi-au exprimat „îngrijorarea profundă cu privire la evoluţia conflictului armat în regiunea europeană şi interesul extrem pentru instaurarea păcii în Ucraina cât mai curând posibil”.