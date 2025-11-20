Evenimentul din 19 noiembrie 2025 a reunit profesioniști din spitale, clinici, centre universitare și din industria farmaceutică. Capital a premiat proiecte și reușite care contribuie la modernizarea și eficientizarea sistemului medical.

Premiul pentru progrese remarcabile în modernizarea tratamentului tiroidian i-a fost acordat Dr. Adelei Dimitriade de la Spitalul Universitar de Urgență București. La începutul acestui an, ea și echipa sa au realizat prima embolizare arterială tiroidiană din România. Această intervenție confirmă rolul pe care curajul profesional și deschiderea către inovație îl au în evoluția medicinei.

Dr. Adela Dimitriade a transmis că se simte onorată și recunoscătoare pentru prezența la gală. A spus că îi admiră pe medicii premiați pentru performanțele lor și a explicat că acest premiu reflectă munca unei echipe extraordinare de la Spitalul Universitar de Urgență București.

„Mă simt onorată și profund recunoscătoare să mă aflu în această seară, printre atâția doctori care au realizat performanță. Și fiecare în domeniul lui contribuie la transformarea sistemului de sănătate din România. Acest premiu este de fapt… este un cumul al unei echipe extraordinare din Spitalul Universitar de Urgență București și vreau să mulțumesc colegilor mei din Laboratorul de Angiografie, condus de dr. Bogdan Dorobu. pentru performanță și pentru dedicare”, a afirmat medicul.

Medicul a subliniat importanța colaborării cu secția de endocrinologie a Spitalului Universitar, condusă de Prof. Diana Păun. A spus că, fără această colaborare, embolizarea arterială tiroidiană realizată în luna martie nu ar fi fost posibilă.

„Vreau să mulțumesc de asemenea și colegilor mei rezidenți mai tineri, Ștefan Balica, Alexandru Roman și Amir Musa pentru inițiativă și pentru dedicare pe care o realizează în fiecare zi. Un gând de recunoaștere se îndreaptă și către secția de endocrinologie a Spitalului Universitar, condus de doamna profesor Diana Păun, fără de care, în luna martie a acestui an nu am fi realizat în premieră în România prima embolizare de artere tiroidiene.”

Dr. Dimitriade a explicat și ce înseamnă această tehnică pentru pacienți. A precizat că este o metodă minim invazivă care reprezintă o alternativă reală la tratamentul chirurgical clasic. A spus că pacienții beneficiază de o recuperare mai ușoară și primesc o șansă suplimentară de tratament.

„O metodă minim invazivă, care reprezintă o alternativă reală a tratamentului chirurgical clasic și oferă pacienților o recuperare mai ușoară. Și o șansă în plus. Vă mulțumesc încă o dată, felicit premiații din această seară și nu în ultimul rând vreau să mulțumesc familiei pentru sprijinul necondiționat”, a mai spus medicul Adela Dimitriade.

