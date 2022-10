Gabriela Firea vine cu acuzații dure la adresa primarului general al Capitalei, Nicușor Dan. Ea spune că, în ultimii doi ani, nicio clădire pericol public nu a fost pusă în siguranță sau consolidată în Capitală.

Gabriela Firea: „Noul București” cade pe cetățeni

„“Noul București” cade pe cetățeni. În ultimii doi ani, nicio clădire pericol public nu a fost pusă în siguranță sau consolidată în Capitală. Este, din păcate pentru bucureșteni, încă o “reușită” a actualului primar general. Toate șantierele au lacătul pe ușă, la propriu, așa cum se poate vedea în imaginile de mai jos.

Realitatea este total diferită de cea prezentată de Nicușor Dan în postări și planșe frumos colorate! Toate sunt doar praf în ochi!

Blocurile care se degradează de peste 30 de ani, în care oamenii stau cu frica de ce se poate întâmpla cu ei și casele lor la un cutremur, sunt lăsate în voia sorții. Căci primarul general preferă să se ocupe de postări pe FB care să coafeze realitatea. Municipalitatea trebuie să consolideze întâi blocurile și locuințele șubrede în care locuiesc oameni, să le redea siguranța apartamentelor, aceasta este prioritatea Primăriei Capitalei în domeniul consolidărilor și în paralel clădirile teatrelor, ale instituțiilor de cultură și clădirile de patrimoniu.

Realitatea din Noul București este următoarea:

Programul de consolidări din Capitală este complet BLOCAT!

De doi ani, lucrările de consolidare în șantierele începute în perioada 2018-2020 sunt OPRITE!

În ultimii doi ani, nu s-au executat lucrări!

În ultimii doi ani, nu s-au semnat convenții cu proprietari din clădiri cu risc seismic!

Proprietarii din clădirile consolidate între 2018 și 2020 încă așteaptă recepția lucrărilor. Până acum, doar o singură clădire din 11 este din nou locuită, dar fără recepție!

În ultimii doi ani, nu a fost restaurată NICIO FAȚADĂ. Mai mult, proprietarilor li se cer bani pe lucrările deja executate, chiar dacă echipa din mandatul meu a lucrat în baza unor hotărâri ale Consiliului General”, a scris Gabriela Firea pe Facebok.

Gabriela Firea a răbufnit: Nicușor Dan pare că a uitat ce obligații are

Fostul primar al Capitalei îl acuză pe Nicuşor Dan că a uitat sau nu înţelege ce obligaţii are.

„Nicușor Dan pare că a uitat sau nu înțelege ce obligații are, în timp ce Bucureștiul rămâne capitala europeană a riscului seismic. Este dureros că munca a sute de oameni în mandatul meu de primar general a fost ștearsă cu buretele. Bucureștenii aveau din nou încredere că lucrările derulate de Primăria Capitalei sunt serioase și că sunt respectate termenele. E foarte greu să convingi proprietarii să-și părăsească locuințele pentru doi-trei ani. Noi am reușit să facem asta, doar că după ce am plecat lucrurile s-au schimbat.

Avem 10 blocuri unde proprietarii nu se pot întoarce în apartamentele lor pentru că fie recepția lucrărilor bate pasul pe loc de doi ani, fie lucrările sunt complet blocate. Doar într-un singur imobil, proprietarii sunt înapoi acasă. Restul, încă așteaptă fără să știe clar când vor părăsi apartamentele provizorii în care locuiesc și vor reveni în casele lor.

Unul dintre motivele blocajului este ambiția lui Nicușor Dan de a închide Compania de Consolidări. Zis și făcut: compania a fost băgată în faliment, aproape 800 de muncitori și-au pierdut locurile de munca, șantierele au rămas de izbeliște. Doar că nu a fost pus nimic în loc. La Biserica Enei nr. 14 căștile muncitorilor care au protestat sunt tot pe schele, la blocul din Știrbei Vodă nr. 20 ușa este ferecată cu un lanț gros, iar Casa Vlasto din str. Franceză nr. 30 are haine noi, dar e tot înconjurată de garduri.

Sunt doi ani pierduți și mă doare sufletul când știu cât efort a fost depus în mandatul meu de primar general pentru a recâștiga încrederea bucureștenilor”, a scris fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, pe pagina sa de Facebook.