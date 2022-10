Vești proaste pentru Nicușor Dan. Peste 50% din oamenii intervievați într-un sondaj sunt nemulțumiți de activitatea lui

Un sondaj CURS, realizat în perioada 6-19 octombrie, arată că 59% din persoanele intervievate sunt nemulțumite de activitatea lui Nicușor Dan. Comparativ, 20% consideră că acesta face o treabă bună.

De asemenea, 12% sunt de părere că acesta face o treabă „proastă”, în timp ce 2% au răspuns că primarul general face o treabă „foarte bună”. Restul de 7% au răspuns că nu ştiu, fie au decis să nu răspundă.

Cele mai importante probleme ale bucureștenilor

Potrivit sondajului realizat de CURS, traficul, problema parcărilor, curățenia şi încălzirea/apa caldă sunt în topul nemulțumirilor transmise de locuitorii Capitalei.

În cazul în care duminica viitoare ar avea loc alegeri locale, 31% ar vota cu PSD, 22% cu PNL, 14% cu AUR, iar cu USR doar 11%.

Nicușor Dan a fost ținta unui nou atac

În altă ordine de idei, actualul ministru al Familiei și fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a lansat un nou atac la adresa actualului edil Nicușor Dan. Într-o postare pe pagina sa de socializare, Firea a spus că „ce s-a întâmplat în ultimii doi ani este încă o nerealizare marca Nicușor Dan”.

„Au trecut trei ani de când Podul Străulești a fost reabilitat și consolidat. Acest pod este una dintre principalele legături ale Capitalei cu județul Ilfov și chiar singura rută către localitățile Mogoșoaia și Buftea. Ne-a luat doar un an să finalizăm lucrările care așteptau de zece ani!

În 2016, când am preluat mandatul de primar general, Podul Străulești era într-o stare gravă, printre podurile din Capitală care erau un pericol public. Era tranzitat de sute de autovehicule zilnic, nu fusese consolidat niciodată în 70 de ani, o parte din zidul de susținere era surpat, împreună cu trotuarul și o porțiune din prima bandă de circulație.

Am decis de urgență consolidarea sa, iar în doar un an, așa cum am promis, am redat circulației rutiere și pietonale un pasaj sigur și modern. Lucrările au fost realizate de Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje, băgată în insolvență în mandatului lui Nicușor Dan”, a scris pe Facebook Gabriela Firea.