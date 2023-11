O furtună devastatoare, numită de presa rusă „Furtuna Secolului” sau „Megafurtuna,” a lovit cu putere sudul Rusiei și Peninsula Crimeea.

Aceasta a adus cu ea rafale de vânt violente și valuri uriașe, potrivit anunțurilor autorităților locale. Evenimentul a avut loc duminică și a provocat întreruperi semnificative de electricitate, afectând aproximativ jumătate de milion de locuitori, conform AFP.

Regiunea Krasnodar, unde se găsesc stațiunile balneare Soci și Anapa, a fost puternic afectată. Sute de arbori și numeroase construcții metalice de pe plaje au fost smulse de vântul puternic în timpul nopții de duminică spre luni, conform filialei locale a Ministerului rus al Situațiilor de Urgență.

La Vitiazevo, în apropiere de Anapa, un cargou mare sub pavilionul Belizelor, numit „Blue Shark,” a eșuat din cauza furtunii. În același timp, la Novorosiisk, Consorțiul Caspian Pipeline a anunțat suspendarea încărcării petrolului și adăpostirea petrolierelor din cauza condițiilor meteorologice extrem de nefavorabile.

Rafalele de vânt au atins viteze de până la 24 de metri pe secundă, iar valurile au atins înălțimi de până la opt metri.



The storm continues to rage. In particular, the deterioration of weather conditions — in Odesa, Vinnytsia, Cherkasy, Mykolaiv, Kirovohrad and other regions of Ukraine. Emergency services work in enhanced mode. pic.twitter.com/ijgk9pk9WJ

În Peninsula Crimeea, Marea Neagră s-a revărsat peste autostrăzi, iar imaginile difuzate de televiziunea rusă arată valuri care se sparg peste mașini încercând să navigheze prin apă.

Guvernatorul Crimeei, Serghei Aksionov, a declarat o zi liberă pentru luni din cauza stării meteo.

În urma furtunii, aproximativ 500.000 de persoane din Crimeea au fost afectate de întreruperi ale alimentării cu energie electrică, conform unui consilier al lui Aksionov, Oleg Criucikov.

Furtuna continuă să genereze probleme semnificative, iar autoritățile locale depun eforturi pentru a face față consecințelor acestei fenomene meteorologice extreme.

A storm washed away trenches in occupied Crimea that Russian army dug out on the beaches.

According to information from Crimean media, in Yevpatoria the water washed away the defense line on the coast, engineering buildings and firing positions.

The speed of wind at the coasts… pic.twitter.com/D9fFoISSYK

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 26, 2023