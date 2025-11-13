La prima vedere, pare invers: o bibliotecă multietajată, cu multe corpuri și polițe, ar părea mai complexă decât un scaun. Dar tehnic, lucrurile stau exact pe dos. O bibliotecă se poate face, în multe cazuri, cu utilaje clasice, chiar „într-un garaj”.

Un scaun, însă, presupune utilaje speciale, îmbinări la unghiuri diferite, rezistență mecanică, ergonomie și un centru de greutate perfect calculat.

„E mai provocator să faci un scaun decât o bibliotecă”, recunoaște Lucian.

De aceea, Duval investește masiv în tehnologie. Fabrica este dotată cu utilaje CNC de ultimă generație – „roboți” care frezează, taie și prelucrează cu precizie, după programe dezvoltate in-house. Primul CNC a fost operat chiar de Ovidiu în timpul facultății; astăzi, o bună parte din scaunele Duval sunt executate în proporție de 80% pe CNC-uri.

Un exemplu spectaculos este masa „Columna”, inspirată din opera lui Brâncuși. Are un picior cilindric masiv, cu diametru de 50 cm, din lemn plin, gândită pentru blaturi de până la 1,60 m diametru. Stabilitatea, greutatea și forma sculpturală au impus dezvoltarea unor dispozitive speciale și programe dedicate în CNC – o demonstrație de forță tehnică și design.

În zona scaunelor, frații Olar își impun un ritm ambițios: minimum cinci modele noi pe an. Nu e vorba doar de „desene frumoase”, ci de prototipuri testate, ajustări milimetru cu milimetru „mai pe spate, mai pe față”, verificări de rezistență și confort. Unele modele devin best-seller-uri, precum scaunul Tokyo, pentru care și-au propus un target de 1.000 de bucăți de Black Friday și l-au depășit în doar câteva zile.

Durabilitatea rămâne un criteriu esențial și pentru Duval: în HORECA, scaunele produse de ei funcționează de 18–20 de ani, iar clienții revin pentru retapițare și revopsire, nu pentru înlocuire. Costul recondiționării este aproximativ 150–200 lei pe scaun, care prelungește viața produsului și răspunde preocupărilor legate de sustenabilitate.

Pe partea de business model, Duval trece de la „producător de serie pentru alții” la brand cu colecții proprii. Clienții nu mai vin doar cu modelele lor; aleg forme, culori și tapițerii din gama Duval, iar arhitecții și designerii pot lucra direct cu fabrica pentru proiecte speciale.

România, spun frații Olar, are tehnologia și know-how-ul pentru a produce mobila de top, dar are nevoie de mai multă creație – de design de produs, nu doar de design interior. De aceea, Duval pregătește chiar un concurs de design de produs cu studenții din Oradea, cu premii și producție reală pentru modelele câștigătoare.

Inovația nu se oprește la utilaje și design. Frații Olar lansează un concept nou de vânzare: insulele Duval din mall. Prima este deja în Iulius Mall Cluj-Napoca.

Clientul poate testa fizic câteva modele de scaune, se joacă cu mostrele de lemn și tapițerie, iar pe un totem digital își configurează produsul dorit în timp real: îl rotește, îl vede din toate unghiurile, schimbă culori și texturi, își salvează configurația și lansează comanda.

Ideea este simplă: oamenii trec oricum prin mall, nu mai au timp să viziteze zeci de magazine de mobilă, dar au nevoie de o experiență tactilă și vizuală rapidă.

Planul Duval este să creeze o rețea națională de insule, apoi să exporte conceptul și în Europa. În paralel, brandul își consolidează prezența prin showroom-uri, unul în Oradea, unul în mallul de mobilă de pe Prelungirea Ghencea din București și prin parteneriate cu HORECA și clienți internaționali.