FOTO. Femeia din spatele lui Cîțu! A atras privirile tuturor celor de pe plajă

Mâna dreaptă a premierului Florin Cîțu se bucură de o vacanță la Mamaia, unde a surprins prin apariția ei. Îmbrăcată într-un costum de baie din două piese, aceasta a atras privirile celor din jur, conform informațiilor transmise de cancan.ro

Mare Mareș și-a protejat ochii cu o pereche de ochelari de soare, iar capul cu o eșarfă. Pe plajă, aceasta a fost relaxată și a schimbat câteva cuvinte cu colegii de șezlong.

Cine este Mara Mareș?

Mara Mareş, în vârstă de 29 de ani, a fost aleasă deputat în legislatura 2016-2020. În anul 2017, aceasta a fost învestită drept președinte al organizației de tineret a PNL. Mai apoi, în februarie 2021, Florin Cîţu a numit-o în funcţia de consilier de stat în cadrul Cancelariei premierului iar decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.

Potrivit celor spuse de către ea, s-a născut la Făgăraș, unde a locuit până la vârsta de 16 de ani. În 2008, a plecat la studii în Marea Britanie, la Colegiul St. Clare’s din Oxford. Astfel, aceasta a absolvit Bacalaureatul internaţional înainte de a petrece patru ani la King’s College London, unde a studiat Studii Europene şi Internaţionale.

„Am 26 de ani şi m-am născut în Făgăraş, unde am locuit până la 16 ani, iar în 2008 am avut şansa de a pleca la studii în Marea Britanie. Am studiat timp de doi ani la Colegiul St. Clare’s din Oxford, am absolvit Bacalaureatul internaţional, apoi au urmat patru ani la King’s College London, unde am studiat Studii Europene şi Internaţionale, un an pe care l-am petrecut la Madrid cu program Erasmus, unde am studiat ştiinţe politice în limba spaniolă. Masteratul l-am urmat la University College of London, Politici Publice Europene. Am revenit în România cu gândul de a face ceva pentru ţara mea”, este modalitatea în care se descrie Mara Mareș.

