Peste 20 de batalii sportive s-au dat intre Faimosii si Razboinicii de “Survivor Romania”, un consum de energie extraordinar din partea concurentilor in cele peste 30 de zile de cand acestia se afla in jungla Dominicana, in reality-ul care le testeaza atat limitele fizi ce, cat si pe cele psihice.

La o luna de cand Razboinicii si Faimosii au dat piept cu conditiile dure pe care trebuie sa le infrunte, s-au produs schimbari majore in ceea ce ii priveste, transformarea lor fizica fiind rapid vizibila.

Fiecare joc de recompensa pe care il castiga echipele vine si cu bucuria ca isi vor recapata, astfel, puterile pentru jocurile viitoare. Fie ca este vorba despre premii care constau in provizii sau mesaje si fotografii din partea familiei si apropiatilor, Razboinicii si Faimosii sunt motivati sa castige fiecare joc, atat de important pentru echilibrul lor mental si fizic.

Sub soarele arzator de pe plajele unde se desfasoara fiecare duel sportiv, probele pe care trebuie sa le duca la bun sfarsit acestia le pune la grea incercare abilitatile fizice si isi pun amprenta asupra fizicului acestora, pierderea in greutate fiind evidenta pentru fiecare concurent in parte. Spre exemplu, la iesirea din competitia “Survivor Romania”, Bogdan Vladau a revenit in Romania cu 10 kilograme in minus, iar Cristina Siscanu a pierdut 5 kilograme.

Cum arată concurenții

După o lună petrecută în inima junglei, schimbările fizice sunt vizibile la aproape toți concurenții.

