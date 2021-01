Succes enorm pentru Survivor România! Kanal D s-a plasat, aseară, cu reality-ul „Survivor România”, pe primul loc în audiențe, pe toate targeturile monitorizate, adunând în fața micilor ecrane, în minutul de aur (22:03), peste trei milioane de fani ai producției (3.042.000). 2 359 000 de telespectatori din întreaga țară au urmărit aseară, în medie, în fiecare minut al difuzării show-ului, ceea ce se îmtâmpla în Republica Dominicana cu Faimoșii și Războinicii.

Kanal D s-a poziționat pe primul loc în audiențe, cu 13,4% Rating și 27,8% cota de piață , pe targetul National, 10,7% Rating și 27,5% cota de piață , pe Comercial, și 11,7% Rating și 25,4% cota de piață la orașe, este transmis într-un comunicat.

Succes enorm pentru Survivor România

„Aseara, la „Survivor Romania”, Faimosii i-au invins pe Razboinici, cu un scor zdrobitor, de 10-1, intr-o confruntare ce le-a testat concurentilor forta fizica si psihica. Batalia a avut o miza emotionala puternica, comunicarea cu cei de acasa (mesaje primite de la prieteni), si s-a desfasurat cu accente tipice jocului de sumo, intr-un ring plasat pe o platforma, in mijlocul unui bazin. Au fost momente extrem de tensionate, unul dintre acestea consumandu-se intre Georgiana, de la Faimosi, si Andreea, de la Razboinici. Cosmin Sanciu a inchis jocul victorios asupra Razboinicilor, in aplauzele si strigatele de bucurie ale coechipierilor sai.

In Consiliu, la numaratoarea voturilor exprimate de public, preferatul celor de acasa a iesit Zannidache. Emotionat in fata validarii atat de importante, acesta a fost nevoit sa nominalizeze un coechipier spre eliminare. Zannidache a ales-o pe Alexandra Stan, pe criterii strict sportive”, conform comunicatului respectiv.

Kanal D, plasat pe podium

„Azi am castigat, am fost suparat ieri pe Jador, dar ne-am impacat. (…) Sper ca a luat-o si el matur. Aleg, cu inima impacata, sa votez pe criterii sportive. Sunt unii oameni care nu s-au adaptat deloc aici, ma bucur ca acesti oameni au impartit patura si perna cu mine”, a spus Zannidache înainte să o nominalizeze pe Alexandra Stan.

„Alexandra Stan, Roxana Nemes si Costi Ionita au intrat, asadar, la „judecata publicului”, Costi Ionita fiind concurentul de la Faimosi care a intrunit cele mai putine voturi din partea acestuia.

Artistul a primit sentinta cu seninatate. „Am dat tot ceea ce am putut din punct de vedere fizic. Nu am niciun regret. Ma bucur ca am avut aceasta experienta, cu acesti oameni minunati. Ma simt foarte bine”, a spus Costi Ionita inainte sa-si ia la revedere de la coechiperi.

Cea mai dura competitie televizata continua, nu pierdeti „Survivor Romania”, reality-ul prezentat de Daniel Pavel, de joi pana duminica, de la 20:00, la Kanal D!”, conform sursei menționate.

National Channels Rtg% Shr% Rtg(000) Kanal D 13,4 27,8 2359 Pro TV 8,8 18,3 1552 Antena 1 3,9 8,1 684 SURVIVOR Romania TV 2,6 5,4 461 20:00-23:18 Antena 3 1,7 3,6 307 Prima TV 1,4 2,8 241 TVR 1 1,3 2,6 223 DigiSport 1 1,1 2,3 192 Pro 2 0,8 1,6 138 TVR 2 0,7 1,5 131

18-49 Urban Channels Rtg% Shr% Rtg(000) Kanal D 10,7 27,5 448 Pro TV 9,1 23,3 380 Antena 1 4,5 11,7 190 SURVIVOR DigiSport 1 1,1 2,9 47 20:00-23:18 Antena 3 0,8 2,0 33 Romania TV 0,7 1,9 31 Prima TV 0,7 1,9 30 TVR 1 0,6 1,6 27 TVR 2 0,5 1,4 23 Comedy Central 0,5 1,2 20