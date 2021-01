Survivor România 2021. Primul joc de imunitate a fost câștigat de Faimoși! Războinicul Sorin a fost propus spre eliminare, în Consiliu, de coechipieri, în timp ce telespectatorii au avut parte de prima sesiune de votare, în timpul Consiliului.

„Miza uriasa si emotii pe masura, aseara, la „Survivor Romania 2021”, show-ul fenomen difuzat de Kanal D! Faimosii si Razboinicii au luptat pentru imunitatea in fata eliminarii si au avut parte de primul lor Consiliu. Adrenalina si spectacolul competitiei au cucerit, si de aceasta data, o tara intreaga, reality-ul pozitionand statia pe primul loc pe toate categoriile de public monitorizate, cu 12,4% Rating si 26,7% cota de piata, pe targetul National, 9,0% Rating si 25,6% cota de piata, pe 18-49 Urban, si 9,4% Rating si 21,4% cota de piata, in ceea ce priveste publicul de la orase.

Peste doua milioane de telespectatori (2.188.000) au urmarit, in medie, in fiecare minut al difuzarii, ce se intampla cu concurentii in Republica Dominicana. Minutul de aur, inregistrat la 21:01, a adunat in fata micilor ecrane 2.711.000 de urmaritori”, este transmis într-un comunicat.

Survivor România 2021, înfruntare fără precendent

„Castigatori, in prima lupta pentru imunitate, au fost Faimosii, dupa o batalie extrem de stransa, finalizata prin stafeta, pe un traseu spectaculos, ce le-a provocat unora dintre concurenti atacuri de panica. Traseul continea un tobogan urias, de pe care se plonja, de la aproximativ 20 de metri, intr-o piscina adanca, un pod cu scari orizontale din sfoara, a carui traversare necesita echilibru si extrem de multa atentie, dar si un final in care indemanarea si concentrarea faceau diferenta.

Zannidache a fost spectaculos pe traseu si a inscris punctul care a adus victoria Faimosilor, Mellina fiind cea cu care a luptat la proba de indemanare. Astfel, Faimosii au castigat si Imunitatea, si un cos plin cu oua, aliment atat de necesar pentru concurenti. Competitia de aseara a avut parte si de doua departajari prin foto finish, evenimente care i-au tinut pe concurenti, dar si pe cei aflati in fata micilor ecrane cu sufletul la gura.

Frica de inaltime sau de apa le-a dat batai de cap Amnei (care a si renuntat de la inceputul concursului la participarea pe traseu), Alexandrei Stan, dar razboinicei Marilena. Aceasta din urma a reusit sa treaca peste un moment aproape paralizant de panica si sa inscrie punctul in favoarea colegilor sai. Catalin Morosanu a trait si el emotii uriase, dupa cateva lovituri succesive in momentele plonjarii in piscina; a avut nevoie de interventia medicului, dar si-a revenit rapid”, arată sursa menționată.

În această seară va urma cel de-al doilea Joc de Imunitate

„In primul Consiliu al celui de-al doilea sezon „Survivor Romania”, dominat de o atmosfera apasatoare, in urma voturilor exprimate de coechipierii sai, Sorin a fost nominalizat spre eliminare. Sesiunea de votare, prin care telespectatorii si-au votat preferatul pentru ca acesta sa ramana in concurs, a avut loc pe parcursul Consiliului.

In aceasta seara va urma cel de-al doilea Joc de Imunitate si un nou Consiliu in care echipa care pierde isi va nominaliza, spre eliminare, un jucator. Prezentatorul show-ului, Daniel Pavel, va fi cel care va da semnalul Start Vot, dar si Stop Vot catre telespectatori, in timpul Consiliului.

Dupa cele doua consilii, va fi eliminat din competitie acel concurent, dintre cei propusi spre eliminare, care va intruni cele mai putine voturi din partea publicului.

Surpriza serii a fost decizia luata in ceea ce o priveste pe Georgiana Lupu. Georgiana a intrat in echipa Faimosilor, dupa ce membrii acesteia au decis ca ea poate sa li se alature. Tot in urma conflictului petrecut in tabara Razboinicilor, Starlin a fost sanctionat pentru comportament neadecvat in conflictul cu Georgiana: in urmatoarele trei jocuri de recompensa castigate de echipa sa, el nu va beneficia de respectiva recompensa.

Topul audiențelor

De asemenea, sursa menționată transmite și un top al audiențelor, ce poate fi vizualizat mai jos.

National Channels Rtg% Shr% Rtg(000) Kanal D 12,4 26,7 2188 Pro TV 6,1 13,0 1070 Antena 1 2,8 6,0 492 SURVIVOR Romania TV 2,6 5,7 466 19:50-23:31 Antena 3 1,8 3,9 320 DigiSport 1 1,5 3,3 273 Prima TV 1,2 2,6 212 Pro Cinema 1,1 2,3 191 Happy Channel 1,1 2,3 189 TVR 1 1,0 2,1 176

18-49 Urban Channels Rtg% Shr% Rtg(000) Kanal D 9,0 25,6 381 Pro TV 6,0 16,9 252 Antena 1 2,7 7,8 116 SURVIVOR DigiSport 1 1,5 4,4 65 19:50-23:31 Romania TV 1,2 3,3 49 Pro Cinema 0,9 2,6 38 Prima TV 0,7 2,0 30 National TV 0,7 1,9 29 Pro 2 0,7 1,9 28 Digi 24 0,7 1,9 28