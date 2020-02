Cine este vedeta care s-a prăbușit

Andrei Ciobanu a primit un cap în gură de la Ana, coechipierul său. Acesta este profesor de canto la Colegiul Național de Arte George Apostu din Bacău. Merge la sală de 13 ani, a practicat timp de doi ani tenis de câmp și joacă fotbal săptămâna.

„Particip la ca sa traiesc cea mai tare experienta din viata mea! Vreau sa ma cunosc in situatii limita, vreau sa ma autodepasesc, vreau sa invat si sa fiu din ce in ce mai bun. Sunt ambitios, puternic, plin de incredere, pregatit sa depasesc orice obstacol. Stiu sa pierd, desi nu-mi place. Vreau sa demonstrez oamenilor si copiilor ca se poate, ca visele devin realitate!”, a spus Andrei despre el.

Cine este Ana, cea care i-a dat un cap în gură

Ana-Maria Pal a intrat în show-ul Survivor România după începerea aventurii în Dominicană. Ea are 26 de ani și practică sporturi de contact.

În urma loviturii pe care i-a dat-o lui Andrei aceasta a fost scoasă din concurs și se așteaptă decizia Consiliului.

„Bună ziua și bine v-am găsit. Sper că o să ne înțelegem foarte bine. Mă numesc Ana-Maria Pal, am 26 de ani, practic mai multe sporturi de contact pentru că îmi și place și am venit aici să îmi ajut echipa să ajungă cât mai sus. Am observat că aici nu conteaza neapărat forța, contează îndemanarea, rezistența și multe altele, dar eu zic că o să fac față tuturor probelor”, s-a introdus Ana.

