Survivor România a oferit surpriza săptămânii. Nimeni nu se aștepta ca această vedetă să fie dată afară din emisiune. Și totuși s-a întâmpla

Bogdan Vlădău a fost eliminat de la Survivor

Dupa eliminarea din competitie a lui Lino Golden, sambata seara, in urma voturilor telespectatorilor, a venit rândul unei noi vedete să spună adio emisiunii. Este vorba despre Bogdan Vlădău. Fanii emisiunii nu se așteptau la un asemenea deznodământ.

Deja de câteva zile nominalizările celor trei Faimosi spre eliminare, in Consiliu, au starnit discutii aprinse in interiorul echipei. Ghita a dat cartile pe fata si a adus acuzatii grave Elenei Ionescu, concurenta considerand motivatiile colegului de echipa nefondate.

“Survivor Romania” a plasat Kanal D pe primul loc, la nivelul intregii tari

Editia de luni a reality-ului “Survivor Romania” a plasat Kanal D pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, la nivelul intregii tari. Peste 1.3 milioane de fani din intreaga tara au urmarit, in medie, in fiecare minut al difuzarii emisiunii, jocul de imunitate disputat intre Faimosi si Razboinici.

Kanal D a fost lider de piata, la nivel National; pe intervalul de difuzare a emisiunii (19:59 – 23:03) a inregistrat 7,8% rating si 16,4% cota de piata. Minutul de aur, atins la 21:19, peste 1.7 milioane de telespectatori urmareau cu sufletul la gura emisiunea “Survivor Romania”.

