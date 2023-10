Fabio Paim a fost unul dintre cei mai promițători fotbaliști din lume. El a fost coechipier cu Cristiano Ronaldo la academia celor de la Sporting Lisabona. Ronaldo spunea chiar, după transferul la Manchester United, în vara lui 2003: „Dacă spuneți că sunt bun, stați să-l vedeți pe el (n.r. Fabio Paim)”.

La 13 ani, Fabio Paim era atât de bun încât clubul i-a plătit 4.400 de lire sterline pe săptămână. Avea și un bonus uluitor de 130.000 de lire sterline anual. Până să fie împrumutat la Chelsea, salariul lui Fabio Paim a crescut treptat. De la 5.000 a ajuns la 8.000 de lire sterline.

La 20 de ani, Fabio Paim avea un salariu de 10.000 de lire sterline săptămânal. Plus un bonus anual extrem de consistent. Lumea fotbalului a crezut că fostul mijlocaș dreapta va deveni unul dintre cei mai buni fotbaliști din istorie. Fostul fotbalist este convins că ar fi putut câștiga Balonul de Aur. Chiar și Cupa Mondială cu naționala Portugaliei.

„Când eram în academie eram mai bun decât Cristiano Ronaldo. Aș fi câștigat Balonul de Aur, trofeul Champions League, Cristiano a reușit, deci, aș fi reușit și eu. Cred că aș fi câștigat și Campionatul Mondial pentru Portugalia. Dar nu m-am pregătit niciodată la nivelul lui și al lui Messi. Am început să câștig foarte mulți bani încă de mic, faima a venit devreme. Asta m-a dus către altă cale, de aceea astăzi nu sunt la nivelul lor, nu merit acest lucru”, a spus acesta, conform Fanatik .

El a admis că avea atâția bani, încât a crezut că nu trebuie să depun efort. Când avea 13 ani, câștiga lunar 17.600 de lire sterline. Plus un bonus de 130.000 pe an. A fost totul prea rapid, a admis el.

Fabio Paim regretă anumite decizii pe care le-a luat încă de la o vârstă fragedă. Și-a cumpărat un Mercedes decapotabil de ultimă generație, înainte de a-și lua permisul de conducere.

„Să fiu sincer, regret unele decizii pe care le-am luat. Cred că ar fi trebuit să mă îndrume cineva pentru că aveam foarte mulți bani și mi-au luat mințile. M-au atras multe lucruri, pe care nu le-am avut când eram copil. Dar am fost și înșelat de oamenii care au profitat de mine, oamenii de la bancă, oamenii de la care am cumpărat mașinile. Am cumpărat tot felul de mașini, Lamborghini, Ferrari, Porsche, Audi, pentru că era visul meu de mic. Cele mai proaste investiții sunt mașinile, dar mintea mea doar la ele se gândea și nimeni nu m-a oprit”, a relatat acesta.