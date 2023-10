Așadar, fiul lui Cristiano Ronaldo, în vârstă de 13 ani, va evolua la echipa de fotbal under 15 a clubului Al-Nassr. Anunțul a fost făcut de către jurnalistul sportiv italian Fabrizio Romano.

De asemenea, jurnalistul a amintit de ce spunea cândva portughezul Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo este legitimat la Al-Nassr din data de 1 ianuarie.

Amintim că Naționala Portugaliei, cu Cristiano Ronaldo căpitan pe teren, nu a avut nicio problemă în deplasarea de la Zenica, acolo unde a întâlnit selecționata Bosnia-Herțegovinei. Nu a fost nicio surpriză pentru că după opt din cele zece etape, lusitanii au următoarea linie de clasament: 8 meciuri, 8 victorii, 24 de puncte, golaveraj 32-2! În aceste condiții, Slovacia (16p), Luxemburg (11p) și Islanda (10p) au doar opțiunea locului secund care aduce calificarea la turneul final.

Așadar, Portugalia a făcut instrucție cu Bosnia, pe care a învins-o cu 5-0. Cristiano Ronaldo a fost în prim-planul partidei din toate punctele de vedere. Atacantul de la Al-Nassr Riad nu și-a dezmințit apetitul de gol și a înscris primele două goluri ale partidei, în minutele 5 (din penalty) și 20.

Starul lusitan a fost luat cu asalt la propriu de un fan chiar în timpul partidei. La un moment dat, un suporter care a intrat pe teren s-a aruncat, pur și simplu, pe Ronaldo! Imediat, atât jucătorul cât și suporterul au fost înconjurați de forțele de ordine.

În grămadă, vedeta oaspeților a fost călcată pe picioare. Din fericire pentru el, deși pe moment s-a resimțit, Ronaldo a putut continua partida. Apoi, încă un fan a pătruns pe gazon, dar pașnic. El s-a mulțumit să facă un selfie cu CR7.

🇵🇹 Understand Al Nassr have decided for Cristiano Ronaldo jr to start training with U-15 squad despite being 13 year old.

He will start training with the team this week and he’s gonna wear number 7. pic.twitter.com/MB3yC5FgoH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 20, 2023