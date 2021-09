Mișu Negrițoiu, fostul CEO al ING Bank România, cel care l-a adus pe Florin Cîțu în bancă și apoi l-a îndepărtat prin reorganizare, îl caracterizează pe acesta drept ”un mic satrap, foarte învechit”, care ”nu știe să lucreze în echipă”.

Negrițoiu i-a făcut această caracterizare lui Cîțu într-un comentariu la o postare pe Facebook a lui Rareș Bogdan.

”Bogdan, USR PLUS sunt singurii care pot duce Romania mai departe. Nu voi, cu Citu. Va cunosc destul de bine pe amindoi, si stii asta. M-ai intrebat odata de Citu. Am fost neutru, dar omul este un mic satrap. De-asta l-am si scos din banca. Este foarte invechit. Nu stie sa lucreze in echipa. Si chiar crede, ca poate sa faca orice! Orban este singurul care poate sa duca PNL mai departe. Voi il ingropati. Nu-mi pasa, dar pacat de tara! Presedintele tau, pluteste. A ratat sansa unui guvern de 8 ani. Poate a ascultat prea mult, la tine”, a scris Mișu Negrițoiu într-un comentariu pe Facebook.

Negrițoiu a fost ministru de stat pentru coordonare, strategie și reformă în guvernul Văcăroiu (1992-1993) și președinte al ASF România, precum și deputat PDSR timp de un an (1996-1997), demisionând din legislativ pentru a intra în mediul privat. A ajuns la ING, iar la 1 august 2006 a devenit director general al bancii.

El a lucrat încă din 2006 cu Florin Cîțu, angajat atunci ca economist șef ING, și trecut apoi șef al departamentului piețe financiare (2007 – 2011). Cîțu a fost îndepărtat din ING prin reorganizarea departamentului. El a dat în judecată banca pentru concediere, dar a pierdut procesul.

Florin Cîțu își dorește continuarea coaliției cu USR PLUS

Florin Cîțu a transmis sâmbătă seara că trebuie doar să se așeze din nou la masa de discuție. Premierul a transmis că își dorește continuarea coaliției cu USR PLUS după scandalul din ultimele zile.

„Susțin această coaliție, este singura coaliție care poate să guverneze România astăzi, este singura coaliție, PNL-USR PLUS-UDMR, care poate să implementeze un program de guvernare care va dezvolta România în următorii patru ani de zile. Trebuie doar să ne așezăm la masa de discuție, să discutăm și vom găsi soluții”, a transmis Florin Cîțu. „Bineînțeles că trebuie să vedem și ce vrem în perioada următoare, dar eu cred că am arătat că putem, atunci când vrem și suntem împreună, să găsim soluții”, a transmis premierul Florin Cîțu, potrivit digi24.ro.

Sursă foto: INQUAM Photos, Sabin Cîrstoveanu