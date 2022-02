PNL a ajuns la sub 20% în sondaje

Președintele PNL spune că partidul se află în prezent la un scor de 18-20% în preferințele electoratului, dar își va reveni în sondaje în perioada următoare „prin performanța la guvernare”

„Alegerile au fost 25%, deci dacă ne uităm (mă uit la partea plină a paharului) prin ce a trecut PNL în ultimul an de zile, impactul nu este atât de mare. PNL va reveni în sondaje în perioada următoare, prin performanța la guvernare, unitate și faptul că totdeauna se va bate pentru drepturile românilor”, a declarat Florin Cîţu la un post de televiziune.

Liderul liberal le cere colegilor din coaliția de guvernare să găsească întâi soluții și resurse și să nu promită ce nu pot da. În acesta caz, Florin Cîțu a făcut referire la promisiunea social-democraților privind creșterea pensiilor cu 40%.

„Sună bine pe hârtie să creşti pensiile cu 40%. Cu argumente i-am convins pe cei de la PSD că i-au amăgit pe oameni şi că nu se poate şi au acceptat 10%. Asta este ceea ce eu le cer colegilor de compromis: le cer să nu mai promitem ce nu putem să dăm. Haideţi întâi să găsim soluţii, resurse, şi apoi venim şi dăm! Cum arată că ai promis 40% şi ai dat 10%? Acum ne certăm iarăşi pe o himeră, pe ceva ce nu există: pe o lege a pensiilor pe care nu a văzut-o nimeni, nu ştim cu cât vor să crească pensiile”, a mai spus Cîțu.

Cîțu, despre rediscutarea PNRR

De asemenea, acesta a spus că, în ceea ce privește PNRR, dă „un sfat din afară”. Florin Cîțu consideră că ministrul Finanțelor ar trebui să meargă și el alături de ministrul Muncii și premier la Comisia Europeană pentru a-i convinge că au o variantă mai bună la ceea ce este acum în PNRR.

„Haideţi să vedem o lege şi apoi să discutăm despre ea! Nu are sens să discutăm un ipotetic sau o rediscutare a PNRR-ului când nu ştim ce vrem să facem şi cum vrem să facem, doar dacă vrem să mărim deficitul la bugetul de pensii. Dar am fost de acord şi cu rediscutarea PNRR-ului, am propus în coaliţie: premierul, cu ministrul Muncii şi aş da un sfat, din afară, să meargă şi ministrul Finanţelor acolo, împreună să meargă la Comisia Europeană, să îi convingă că au o variantă mai bună şi mai stabilă decât ceea ce este acum în PNRR”, a mai afirmat Florin Cîţu.