Fostul ginere al lui Nicolae Ceaușescu: Destinul nostru în 1989 era altul. Trebuia să fim eliminați toți

Mircea Oprean a fost căsătorit cu Zoia Ceaușescu, fiica lui Nicolae Ceaușescu, timp de 26 de ani, între 1980 și 2006. Acesta a fost prezent la mormântul fostului dictator în ziua de 26 ianuarie, când ar fi împlinit 105 ani.

În acest context, Mircea Oprean a făcut mai multe dezvăluiri și a spus că știe anumite lucruri, direct din familie.

„Eu vin ca oricare creștin să pun o floare pentru cei apropiați, iar pentru Ceauşescu cu atât mai mult, având în vedere ce a reprezentat pentru țară noastră. Sigur că eu știu multe lucruri direct din familie. Lumea zice că aș putea fi subiectiv și n-ai cum să fii altfel când îți evaluezi apropiații. În ultimul timp am avut norocul să citesc două cărți, una scrisă de Paul Niculescu Mizil, O istorie trăită, și o a două carte se cheamă Pe muche de cuțit, scrisă de profesorul Vasile Buga, cel care a fost translatorul de limba rusă al socrului meu începând din 1965.

A participat la toate întâlnirile avute la nivel înalt. Informațiile pe care le da sunt din stenogramele întâlnirilor și din alte documente din arhivă. Poate că adevărații istorici ar trebui să le vadă. Să vadă istoria de la sursă, nu povestite prin intermediari, interpretate, fiecare punând de la el o bucățică de ura sau că mai aruncă o mizerie de la ei. Paul Niculescu Mizil ar fi putut să îl sancționeze pe socrul meu, însă vorbește foarte frumos despre Ceaușescu.

Prezintă toate luările de poziție, așa cum au fost discutate în comitetul politic. Din 1964, când Gheorghiu Dej a desemnat o echipa care să pună bazele principiilor politicii românești. Atunci s-a afirmat independența. Acest grup de lucru elabora, iar socrul meu mergea cu rezultatul la Gheorghiu Dej. Că să se înțeleagă ce poziție avea socră-miu în 1964”, a declarat Mircea Oprean, conform romaniatv.ro

Au complotat pentru că familia Ceauşescu să dispară în totalitate

De asemenea, fostul ginere a dezvăluit şi care au fost persoanele care au complotat pentru că familia Ceauşescu să dispară în totalitate.

„Ea (n.red. Zoia Ceaușescu) s-a prăbușit că urmare a umilinței, rușinii la care a fost supusă. Ea chiar spune pentru că nu am vrut să îngenunchez, m-am prăbușit. Să o acuzi pe Zoe de subminare a economiei naționale… Că și acuma, eu acuma, dat fiind faptul că sentința socrului meu e în vigoare, produce efecte, și eu și Zoia am fost complici la subminarea economiei naționale. Unele bunuri sunt confiscate că urmare a acestei infracțiuni. Eu am cerut la procuratura: voi mă acuzați de ce vreți voi, dar dați-mi dreptul să mă apar în instanța. Ei au decis. Procuratura m-a anchetat, a dispus confiscare, a dispus închiderea dosarului.

Am să va dau un singur exemplu. Eu am câștigat un proces în 2011 privind restituirea banilor confiscați de procuratura și părțile sociale, hotărâre definitivă. Au trecut 12 ani și procuratura nu mi-a restituit banii. Că acel cont nu e alimentat. 12 ani. Deci statul când trebuie să respecte o hotărâre judecătorească, nu o respectă.

Dacă cetățeanul însă îndrăznește cumva să nu o respecte, e luat de gât. Destinul nostru în 1989 era altul. Trebuia să fim eliminați toți. Înțelegeți? ELIMINAȚI. Nu știu ce s-a întâmplat, ce i-a împiedicat, de s-a întârziat aceasta acțiune și nu au putut să o mai facă. Poate am avut un înger păzitor, marele noroc e că am scăpat cu viață și nu că am pierdut marea majoritate a lucrurilor pe care le aveam”, a mai spus Mircea Oprean.

Mircea Oprean a criticat autoritățile din România

Mai apoi, acesta a criticat autoritățile din România și a spus că este „revoltător” ca drepturile unui cetățean să nu fie respectate.

„Nu aș putea să mă plâng că cineva mi-ar purta sâmbetele, dar din ce v-am relatat, domne, drepturile mele nu pot fi respectate că și ale celorlați? Este revoltător când tu vii și vorbești de stat de drept, că trebuie să intri în Schengen, tu rezolvă-ți problemele.

Există procedura că tu poți să blochezi conturile instituțiilor datoare. Ministrul Economiei da un ordin prin care spune că nu pot fi blocate conturile. Cum adică ministrul poate decide asupra unei hotărâri definitive și irevocabile?

Eu aș putea acum, mai am o altă procedura să se finalizeze și voi apela la Curtea de la Strasbourg dar nu am mari speranțe. Pentru că dumneavoastră nu știți. Când e vorba de persoane, imediat dreptatea nu mai cade de partea lor și am să va dau exemplu.

Când eram închis la Jilava, a venit o delegație de la Crucea Roșie Internațională, să vadă dacă nouă ne sunt respectate drepturile. Pentru opinia publică. Băi, Crucea Roșie! Cine credeți că erau cei din delegații? Erau doar evrei fugiți din România și care veneau acuma sub egida Crucii Roșii să verifice”, a completat fostul ginere.