Senatorul Diana Șoșoacă a anunțat joi seară că a început demersurile pentru a-i trage la răspundere pe cei care au făcut privatizarea Petrom. Potrivit senatorului, există la Senat „adevăratul contract secretizat, anexele, 17 volume, peste 8.000 de file”.

Diana Șoșoacă a sesizat Avocatul Poporului

„Am sesizat Avocatul Poporului cu privire la aspecte de neconstituționalitate la Legea 555/2004. Are dreptul să atace la Curtea Constituțională. Noi nu putem să facem. Am făcut o sesizare amplă, de 16 pagini. Am luat legătura cu foști parlamentari și personal care a lucrat în Parlamentul României.

Eu am solicitat biroului permanent al Senatului, mai ales că săptămâna viitoare începe o nouă sesiune, să înregistreze raportul 1872 cu privire la privatizarea Petrom. O cerere să mi se remită raportul de privatizare Petrom, dar și stenogramele comisiei de anchetă pentru că s-au strecurat câteva chestiuni de extremă importanță.

Am căutat în arhivă. Într-un ziar – România Mare, Vadim Tudor a sesizat că Năstase a luat o șpagă.

În spatele acestui contract există adevăratul contract secretizat, anexele, 17 volume, peste 8.000 de file. Este înregistrat la Senat, la comisia care a anchetat Petrom. Deja se fac săpături, iar de mâine am alte surprize. Se lucrează intens în echipa mea de avocați. Voi reveni către Camera Deputaților cu inițiativa prin care am solicitat abrogarea Legii 555/2004. Voi reveni în prima ședință să se introducă pe ordinea de zi. Dacă într-adevăr își iubesc țara și vor să sancționeze Austria vor vota inițiativa mea”, a spus Diana Șoșoacă.

Se va vedea că este ajutor de stat mascat

De asemenea, Diana Șoșoacă a precizat că a consultat contractul de privatizare al Petrom și a constat că, în timpul semnării contractului, nu exista Legea 555, cea în baza căreia funcționează contractul respectiv. Ea a fost adoptată abia în 2004, la un an de la privatizarea companiei.

Potrivit spuselor sale, contractul încalcă toate normele dreptului românesc și ale dreptului comercial internațional, iar dacă se va face public acest contract, mai mult ca sigur că Romania va fi sancționată de Uniunea Europeană, va avea parte de infringement și s-ar putea să intre în conflict cu oficialii europeni. În plus, s-ar putea ca Petrom să nu mai aparțină nici României, nici OMV-ului, ci altcuiva.

„Se va vedea că este ajutor de stat mascat. Noi vom fi sancționați grav și vom plăti tot noi, românii. Și s-ar putea ca Petrom să nu mai fie nici al OMV, ci al altcuiva. În acest moment, cu un an înainte de alegeri, când există un război Rusia-NATO, există cineva care va fi privilegiat dacă acest contract va cădea. Odată ce legea aplicabilă contractului nu era adoptată în Parlament, legea 555/2004 va fi abrogată. Legea comercială nu se retroactivează, iar acest contract va fi lovit de nulitate.