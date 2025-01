Manelistul a trecut prin momente critice, iar apropiații se temeau pentru viața sa. Florin Salam a fost internat într-un spital din Serbia din cauza unor probleme grave de sănătate. Medicii au depus eforturi considerabile pentru a-l stabiliza, iar artistul recunoaște că mulți apropiați au crezut că nu își va mai reveni. După externare, cântărețul a vorbit despre experiența dificilă prin care a trecut și a transmis un mesaj emoționant fanilor.

În urmă cu câteva zile, Florin Salam a fost internat de urgență într-un spital din Serbia, după ce starea sa de sănătate s-a înrăutățit brusc. Medicii l-au supus mai multor tratamente și investigații pentru a-i stabiliza organismul.

Potrivit artistului, clinica în care a fost tratat nu este una foarte mare, însă are specialiști competenți, capabili să se ocupe de cazuri complicate.

„Am fost în Serbia (…) Este o clinică mică, nu mare, dar pe care o voi face eu în România (…) Erau oameni cu mai multe afecțiuni(…) Nu e nici ieftin, nici scump, nu e scump(…) Ca să stai lângă Florin Salam, trebuie să îți asumi, mulți au crezut că nu îmi mai revin. Nu contează, rămân prietenii mei. Vor rămâne prietenii mei, că am muncit împreună”, a declarat artistul.

După externare, Florin Salam a mărturisit că perioada petrecută în spital a fost una dificilă, dar în același timp, l-a ajutat să își schimbe perspectiva asupra vieții.

Artistul consideră că această experiență l-a făcut să realizeze cât de important este sprijinul familiei și al fanilor.

„Eu pot să zic că m-am născut de azi! Pentru că am o altă viață. Viață în primul rând cu Dumnezeu (…) Dumnezeu, familia mea și bineînțeles, voi, oamenii prin care îmi cresc copiii, vă iubesc și vă mulțumesc că m-ați susținut atâția ani (…) Eu am intrat (n.r. live) când am ajuns la spital ca să-mi pierd vremea pentru că nu voiam să mă gândesc. E greu să stai la spital să te gândești la cum e situația acolo că îți faci mai rău. M-a ajutat aici”, a spus el.