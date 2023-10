Fanii lui Florin Salam au fost luați prin surprindere după ce s-a speculat că manelistul se află la închisoare. Mai mult, Costeluș de la Clejani a vorbit la rândul lui despre speculații și a zis, într-un videoclip de pe TikTok, că a auzit de la cineva că Salam a fost arestat.

După câteva ore de la declarațiile acestuia, manelistul a făcut o postare în care a lămurit situația. Potrivit informațiilor oferite de Florin Salam, acesta nu are astfel de probleme.

„Vă iubesc oamenii mei, nu am fost arestat și nu am pățit nimic… nu mai ascultați prostii…”, a transmis Florin Salam pe pagina lui de Facebook .

Amintim că între Costeluș de la Clejani și Salam a avut loc un conflict la finalul anului trecut, după ce acesta din urma a fost amenințat că i se va ucide familia. El și fiica sa, Betty, ar fi depus plângere la Poliție împotriva lui Costeluș.

„La data de 20 decembrie 2022, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 au fost sesizați de un bărbat cu privire la faptul că a primit amenințări din partea unui bărbat, prin intermediul unei rețele de socializare. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

Într-un interviu sincer, artistul a vorbit luna trecută despre câteva aspecte mai puțin cunoscute de public și fanii săi. Totodată, a vorbit și despre retragerea sa din muzică.

În unele biografii ale acestuia din mediul online se menționează că Florin Salam s-ar fi născut în 1979, la București, dar, în timpul discuției, el a clarificat care este, de fapt, locul său de naștere. El a mărturisit că este originar din Valea Dragului, o comună situată în apropierea Capitalei.

„Cum că aș fi din Frumușani este o informație falsă. Eu sunt dintr-o comună aflată la 30 km de București, numită Valea Dragului. De acolo a plecat fenomenul Florin Salam … Eu știu că ei m-au iubit și ei m-au ridicat primii, am plecat de la ei din zonă și ei se bucură că am ajuns cine am ajuns… Se bucură și ei pentru mine, am crescut acolo”, a spus Florin Salam.