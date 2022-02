Cujbă a creat și metodele „Eleven” și „Body Balance” și a lucrat și ca antrenor personal cu peste 1000 de solicitanți, atât online, cât și offline.

Capital: – Care sunt cele mai importante componente când vorbim despre sănătate în 2022?

Florin Cujbă: – Sănătatea are prioritate indiferent de momentul în care ne aflăm. Deși multe domenii se află în transformare, cel de fitness suferă câteva modificări minore, însă nimic nu poate schimba bazele unui stil de viață echilibrat: mișcare, alimentație, odihnă. Bineînțeles, aici putem adăuga și emoționalul, dar și conexiunea cu natura, atât de benefică mai ales în aceste perioade.

Fie și dacă vorbim doar de a ne face timp pentru o plimbare în parc, nu neapărat pentru drumuri mai departe de casă, la munte sau într-o vacanță la mare. Însă bazele au fost, sunt și vor rămâne cele 3 enumerate mai sus, fără de care nu am putea construi mai nimic.

Stilul de viață echilibrat, între secret și provocare

C: – Au trecut doi ani de pandemie, doi ani în care, pe lângă alte consecințe, ni s-a schimbat și stilul de viață legat de activitățile afară sau în sălile de sport. Din experiența ta, oamenii compensează făcând mai mult sport sau a crescut rata sedentarismului?

F.C: – Sedentarismul este o problemă la scară mondială iar noi, românii, nu avem încă „armele necesare” de a schimba sau de a oferi un trend descendent. România încă are mentalitatea de a apela la ajutor specializat doar în tratament și mai puțin în prevenție. Comparativ cu anii 2010 clar avem o creștere și o conștientizare mult mai mare legată de mișcare, însa lupta cea mai mare consider că se dă în a menține un stil de viață echilibrat.

Menținerea este secretul, dar în același timp și o reală provocare. Pe de o parte lipsa de mișcare s-a acutizat inițial de schimbările aduse de pandemie, în faza de adaptare la noua realitate. Mai ales că mulți oameni care au început să lucreze de acasă au spus că au petrecut mult mai mult timp stând în fața ecranelor, iar timpul alocat muncii a crescut.

Pe de altă parte, după această perioadă, a crescut și nevoia de a compensa, mai ales că efectele nu au întârziat să apară. Astfel, s-a creat o cerere mai mare de sport și mișcare și piața s-a readaptat, prin oferte de antrenamente online.

C: – Pe tine cum te-a afectat profesional această perioadă inițial?

F.C. – Ca în orice șoc, apar oportunitățile. Pentru mine a fost momentul în care m-am adresat mai mult și am făcut oferte personalizate și pe segmentul corporatist. Astfel, în pandemie, ne-am triplat cifra de afaceri. Bineînțeles, lucrurile nu s-au întâmplat datorită acestor evenimente nefericite.

Pandemia doar a produs o conștientizare mai puternică a acestor nevoi, față de anii trecuți. Și a oferit o cristalizare a unui drum pe care îl începusem, iar aceste rezultate s-au datorat în cea mai mare parte muncii depuse în toți anii anteriori pandemiei, ani care au validat propunerile mele către un stil de viață sănătos.

Un game changing necesar

C: – Ce schimbări ai făcut pe parcurs, din punct de vedere al businessului?

F.C: – Cea mai bună decizie a fost când am ales ca oamenii să nu cumpere un abonament de acces în centru. Abordarea a fost ca ei să achiziționeze doar serviciul folosit, iar asta a fost un „game changing” din multe puncte de vedere. În primul rând am eliminat riscul accidentărilor, am obținut o rată a rezultatelor clienților de 90%, am putut să ne concentrăm pe creșterea echipei și implementarea valorilor de business.

Și, mai nou, să punem accent pe ceea ce cred eu că lipsește în acest moment și e vital: prevenția. De fapt, pe două principii importante, atunci când vorbim despre o schimbare a stilului de viață: conștientizarea și prevenția. De aici am pornit un proiect, la care am muncit de ceva vreme și pe care mă bucur că am reușit să îl lansez acum, la începutul acestui an. Este vorba despre un concept care se adresează persoanelor de toate vârstele și oferă cinci componente principale la noi la centru: evaluare posturală, recuperare medicală, nutriție, fitness și proceduri de relaxare musculară.

Cred că înainte de a începe să facem mișcare în mod susținut și organizat, mai ales când ea a lipsit o perioadă mai mare sau mică sau chiar nu a existat în rutina noastră, acești pași sunt esențiali pentru a pregăti corpul, a corecta probleme de structură și postură și a evita accidentările.

C: – În ceea ce privește programele de antrenamente online care au luat amploare, în ce măsură românii au îmbrățisat acest tip de servicii în mod constant și cât de eficiente sunt?

F.C: – Programele online sunt o opțiune extraordinară pentru adepții de mișcare. Online-ul a eliminat drumul până la sală, online-ul a eliminat aglomerația din trafic sau de la sală, economisește timpul de deplasare și de așteptat la dușuri. Celelealte avantaje ale mișcării online sunt incontestabile: îmbunătățirea activității cardiovasculare, a stării de bine și a sănătății, în general.

Însă, după părerea mea, online nu poți crește masa musculară așa cum trebuie. Poți face o creștere de masă musculară acasă, însă doar dacă deții aparatura necesară. Românii încă testează opțiunea de mișcare online deoarece foarte puține business-uri au reușit să aducă o soluție completă în această direcție. Noi am reușit să șlefuim alături de partenerii noștri din mediul corporațiilor soluții personalizate angajaților acestora.

Însă după niște perioade de încercat și analizat rezultatele programelor. Acum ne bucurăm de un succes major în rândul partenerilor, însă niciun program nu seamănă cu altul, totul este personalizat.

Recomandări de specialitate

C: – Pentru cei care nu practică în mod constant un sport, dar doresc să înceapă în acest an ce recomandări ai? Care ar fi primii pași, astfel încât inițiativa să aibă succes pe o perioadă mai mare de timp și să fie cu rezultate vizibile?

F.C: – Orice program complet de îmbunătățire a stilului de viață trebuie sa conțină niște etape foarte bine definite. Așa cum spuneam, primul pas ar fi o evaluare inițială posturală pentru a identifica dezechilibre de postură, deficiențele de tip cifoză, scolioză sau lordoză și a elimina pe cât mai mult posibil aceste aspecte. Pe care, dacă nu le rezolvi te pot accidenta mai târziu și chiar opri din proces. După acest pas este important să evaluezi nutriția.

Fără o nutriție de calitate nu vei putea vedea rezultate de nici un fel. La final este bine sa accesezi un tip de mișcare care ți se potrivește. Dacă este vorba despre fitness nu ezita să accesezi un antrenor personal pentru 2-3 luni pentru a învăța bazele, mai apoi să continui de unul singur călătoria. Nu văd necesar un antrenor personal pentru toată viața, deoarece este important să preiei controlul asupra ta și să reușești să devii independent din acest punct de vedere.

Eu așa am și gândit noul proiect pe care l-am lansat acum în ianuarie și care se bazează foarte mult pe această abordare corectă, a unor pași care să îi ghideze pe oameni spre o recalibrare mai întâi, inclusiv pe proceduri de corectare și recuperare (kinetoterapie, fizioterapie, osteopatie, terapia Yumeiho, electroterapie) pentru a pregăti corpul pentru tipul de mișcare adecvat nevoilor individuale.

C: – Ce activități fizice pot fi benefice pentru cei care nu pot opta momentan pentru programe online și/sau servicii specializate? Te rugăm recomandă-ne câteva tipuri de exerciții și activități.

F.C: – Pentru început, „mersul pe jos, face piciorul frumos” este un proverb foarte corect. Însă nu este de ajutor doar atât și nu doar sporadic. Poți face drumeții la munte, poți merge cu bicicleta, alerga în parc, dar și face programe online gratuite de mișcare pentru diferite grupe musculare.

C: – Atunci când vorbim despre nutriție, o componentă importantă în stilul de viață alături de sport, care sunt tendințele românilor?

F.C: – Suntem învățați să mâncăm tot din farfurie, dar am început să conștientizăm și să controlam ce punem în farfurie. Problema este la generațiile ce vin din urmă. Rata de obezitate a crescut alarmant în rândul copiilor și adolescenților de astăzi. Ne lipsește un program de informare la nivel național și asta este într-adevăr o provocare pentru țara noastră, mai ales în actualul context.

C: – Dincolo de alimente, care ar fi, din perspectiva ta de antrenor de fitness, 3 principii esențiale legate de abordarea alimentară?

F.C: – Eu am o formulă personală: 4-3-2-1

4 antrenamente/săptămână

3 mese pe zi

2 gustări

1 ești TU, în centrul acestei strategii. Tu ești important și trebuie să te pui pe primul loc, când vorbim de o rutină spre schimbare și spre o viață sănătoasă!

Lucruri esențiale

C: – Ce combinații de alimente sunt nocive și cum pot înlocuite?

F.C: – Nu pot defini o combinație anume, ci mai degrabă de un set de reguli:

Dacă gătești sa fie doar la cuptor, aburi sau grătar

Interzis lactate după ora 16:00, în procesul de slăbire

Consumul de legume cât mai crude

Carnea – cât mai aproape de o sursă naturală

Și, ca o glumă, mic dejun pentru mine, prânz pentru mine și prieteni, cina pentru dușmani 🙂

C: – Pentru acest an, care ar fi sfaturile tale legate de un stil de viață în care sănătatea fizică și mentală să fie pe primul plan?

F.C: – Nu încercați să obtineți rezultate rapide, deoarece efortul este prea mare și ele nu vin la fel de repede. Călătoriți cât mai mult și stați cât mai departe de știri.