Precizările premierului Florin Cîțu vin în contextul în care în iulie 2019, președintele Iohannis a promulgat în iulie 2019 legea care transpune în legislația națională cea de-a patra directivă europeană privind combaterea spălării banilor, care elimină acțiunile la purtător și solicită băncilor o procedură mai riguroasă de cunoaștere a clientelei (Know Your Customer sau Know Your Client), în vederea prevenirii spălării banilor.

Doi ani mai târziu, premierul și-a dat cuvântul pentru acest angajament. Mai exact, Florin Cîțu susține că Guvernul va găsi o soluție pentru ca băncile să își identifice mai ușor clienții, conform cerințelor directivei europene privind prevenirea spălării banilor, inclusiv prin acces la baza de date cu evidența populației a Ministerului Afacerilor Interne.

De menționat este faptul că, declarația lui Florin Cîțu a venit după o întâlnire cu reprezentanți ai sectorului bancar din România, care i-au solicitat accesul băncilor la baza de date privind evidența persoanelor, aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne.

Relația bancă-client va fi rezolvată

Astfel, premierul a promis rezolvarea acestei probleme. El a mai adăugat că există într-adevăr Oficiul de Spălarea Banilor care cere informații de la sistemul bancar și totodată propune și reguli.

Florin Cîțu a mai subliniat faptul că există o serie de probleme cu modul în care informațiile sunt preluate. Cu toate acestea, premierul susține că va fi găsită soluția care va fi în folosul ambelor părți.

”Se va rezolva problema aceasta. Am înțeles nevoia pentru că, pe de o parte, există, Oficiul de Spălarea Banilor (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – n. red.) care cere informații de la sistemul bancar și propune niște reguli, pe de altă parte nu au cum să ia aceste informații și sunt cumva prinși la mijloc. Vom găsi soluția să aibă acces la informații pentru procedura know your client”, a declarat premierul Cîțu.