Florin Cîțu nu mai are susţinerea unei majorități. Ionuț Moșteanu: Și-a dovedit foarte clar limitele

Liderul deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu, a reacționat după ce Florin Cîțu a comparat USR PLUS cu Liviu Dragnea. Drept replică, Moșteanu a punctat că premierul „nu mai are susţinerea unei majorități”.