Prim-ministrul României, Florin Cîţu, a declarat că nu-şi doreşte, pe termen scurt, o remaniere, subliniind că va lua o astfel de decizie dacă va vedea că aceasta va duce la un Guvern mai puternic, un guvern care va implementa mai repede măsurile asumate prin programul de guvernare.

Florin Cîțu: Niciodată nu-mi doresc o remaniere

“Niciodată nu-mi doresc o remaniere. Nu îmi doresc o remaniere. V-am spus, aceste lucruri se întâmplă doar dacă văd că acea decizie va duce la un guvern mai puternic, un Guvern care va implementa măsurile mai repede”, a declarat premierul Florin Cîţu, marţi, la TVR 1, întrebat dacă are în vedere pe termen scurt o remaniere.

Întrebat dacă acum este în situaţia de a lua o astfel de decizie, premierul a răspuns: “În acest moment, nu”.

El a adăugat că face zilnic evaluarea miniştrilor, precizând că va trage linie la un moment dat. “Şi atunci anunţ decizia mea, când trag linia anunţ decizia”, a spus premierul.

Sunt miniştri care “au rămas în urmă”

Şeful Executivului a afirmat, totodată, că sunt miniştri care “au rămas în urmă”.

“Sunt miniştri care au o performanţă foarte bună şi sunt miniştri care au rămas în urmă şi nu o spun eu asta. Uitaţi-vă şi în sondajele de opinie şi peste tot. Se vede clar că unii miniştri au o performanţă foarte bună, comunică, vorbesc cu oamenii, explică, vin cu măsuri, chiar dacă sunt controversate câteodată, dar sunt măsuri”, a susţinut Cîţu.

Întrebat dacă va merge mai departe cu aceştia, premierul a spus: “O să vedem atunci când trag linie, dar eu să ştiţi că-i avertizez pe miniştri în timp, dacă am discuţii cu ei şi spun că aici trebuie să meargă lucrurile în direcţia respectivă, aici am promis că facem asta şi nu am făcut, deci am aceste discuţii cu miniştrii”.

Sursă foto: Facebook, Guvernul României