Potrivit invitatului permanent, Miron Mitrea, actualul Guvern ”nu mai are mult de trăit”. El a fost întrebat cine sunt cei 9 miniștri din Guvern care urmează să fie remaniați pentru că nu și-au atins obiectivele. Miron Mitrea a mai spus că actualul Guvern nu și-a atins obiectivele pentru că oamenii politici nu au făcut altceva decât să se certe între ei.

„Dar cine și-a atins obiectivele? (…) Guvernul nu face altceva decât să se certe între ei. Cîțu cu Voiculescu. Barna vine și spune de ce nu ați dat cu gaze în cei care nu au vrut să plece de la Spitalul Foișor.

„De ce n-a folosit Jandarmeria gazele așa cum au fost folosite altădată”, o întrebare ciudată mai ales pentru un om care a fost gazat în 10 august.

Vreau să închei acest subiect: Oricâte analize va face dl Cîțu, oricât ne pierdem noi vremea cu el și ne enervăm pe bună dreptate că nu are niciun fel de empatie pentru bolnavi din spitalele românești, oricât putem să atragem atenția opiniei publice, de un an jumate nu s-a făcut nimic. S-a vorbit, s-a vorbit și am sperat după fiecare val că s-a terminat.” spune acesta.