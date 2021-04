Mihai Gâdea este categoric! Vlad Voiculescu ori își dă demisia, ori va fi remaniat. În opinia vedetei Antena 3, acesta este și motivul pentru care ministrul Sănătății și-a permis să-l sfideze pe premier. Este vorba de episodul în care Voiculescu și-a început declaraţia în acelaşi timp cu Florin Cîţu. El ar fi făcut acest lucru pentru că ştie că soarta lui în guvern a fost decisă.

“Am asistat la cel mai penibil final pe care şi-l putea alege Vlad Voiculescu. S-o luăm faptic. Se ştia cu mai multe ore înainte că premierul va face declaraţii. Dacă nu-ţi place premierul guvernului din care faci parte, există mai multe variante: îţi dai demisia, ieşi din coaliţie.

În primul rând, să faci declaraţii peste prim-ministru, ştiind că acesta este în direct, este un gest de sfidare. Şi a făcut Vlad Voiculescu acest gest tocmai pentru că ştie că soarta lui a fost decisă. În acest moment, premierul Cîţu ştie un lucru pe care cei care citim sondaje de opinie care nu sunt, neapărat, destinate publicităţii, îl ştim, de asemenea”, a spus Mihai Gâdea.

Mihai Gâdea admite: Nu am văzut în viața mea așa ceva

În opinia sa, există o emoţie uriaşă după momentul Foişor, după ce Vlad Voiculescu a întârziat schimbarea protocolului pentru persoanele decedate de COVID.

“Ce am văzut astăzi, ca un ministru să facă declaraţii peste prim-ministru, nu am văzut în viaţa mea. Iar modul în care a ales să facă declaraţi – să nu primească întrebări de la niciun jurnalist… Un om mai fricos, mai laş… Când ajungi să te faci de râs pe scările ministerului, neştiind ordinul despre care vorbeşti … plus celelalte gafe pe care le-a făcut…Nu şi-a mai permis să ia nicio întrebare. Omul este în Coreea de Nord”, a spus, duminică, Mihai Gâdea.

El a comentat răspunsul lui Florin Cîţu referitor la cine trebuie să facă pasul în spate după scandalul de la Foişor.

Ce i-a transmis Cîțu lui Voiculescu

“Premierul face un lucru cât se poate de clar prin răspunsurile pe care le-a dat: îi transmite lui Cîţu: ‘Băieţaş, dacă ai onoare îţi dai demisia până mâine, dacă nu, te remaniez!’ Dacă după declaraţia de azi nu-l remaniază mâine, are o problemă mare. El are mai multe presiuni uriaşe asupra sa. Hate-ul, ca să mă exprim în limbajul USR, pe care îl are Vlad Voiculescu este colosal, este undeva la 80%.

Rar s-a întâmplat ca un ministru să ajungă în doar câteva luni la un astfel de nivel. Iar ura aceasta se va transfera de la Vlad Voiculescu asurpa întregului guvern. Iar Cîţu nu vrea să-i cadă guvernul din cauza lui Vlad Voiculescu”, a punctat Gâdea.

Presiune enormă din partea PNL

Jurnalistul este de părere că Florin Cîţu are presiunea din partea PNL, care realizează că pierde puncte cu fiecare secundă în care rămâne în funcţie Vlad Voiculescu. “Şi mai este presiunea UDMR, care este ‘pe pereţi’, văzând ce face acest băieţaş… USR se va comporta cum doreşte. USR a ajuns undeva la 7%, e problema domniilor lor. Însă n-am crezut că voi spune cuvintele care urmează: Florin Cîţu s-a comportat astăzi ca un prim-ministru. În momentul în care ai o problemă şi nişte golani din guvern batjocoresc o ţară, ai de luat o decizie. Mă refer la o gaşcă de golani care au pus mâna pe Ministerul Sănătăţii”, a comentat Mihai Gâdea.