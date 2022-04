Preşedintele Senatului, Florin Cîţu, a vorbit despre invitația pe care a primit-o în Ucraina. El susține că aceasta a venit înainte de Congresul PNL și a făcut deja toate demersurile în acest sens.

În ceea ce privește data, fostul lider PNL susține că preferă să nu dea detalii în acest sens, el făcând referire la o serie de motive de securitate.

Totodată, Cîțu a mai spus că nu va fi singur acolo, ci mai multe delegații se vor prezenta în Ucraina în acea zi. El a mai adăugat că nici agenda vizitei încă nu o cunoaște.

“Eu am primit invitaţia înainte de Congresul PNL. (…) Este o invitaţie pe care am primit-o cu ceva timp în urmă şi am tot făcut demersurile. Se agrease o dată.

Cred că vor fi mai multe delegaţii în aceeaşi zi. Nu aş spune data. Cred că cel mai bine ar fi să o ştim atunci când plecăm exact, pentru că există această intenţie. Am spus da, vom merge şi atunci toate detaliile le vom prezenta public. Este o dată, era alta.

Când va pleca Florin Cîțu în Ucraina?

Nu aş avansa nicio dată public, pentru că, în primul rând, sunt motive de securitate. Aţi văzut că nu prea se anunţă aceste date. Tipul de vizită este dinamic, pentru că sunt şi alţi preşedinţi de Parlament care vor fi acolo. Am discutat cu premierul. Am încercat să fac să fie şi el acolo. Am relaţii cu el şi atunci vom vedea.

Nu ştiu dacă va fi în agenda vizitei, dar voi avea o discuţie şi cu premierul. Invitaţia include acest lucru în detaliu, zone care au fost afectate, Bucea şi alte zone”, a afirmat Cîţu la Senat.

Florin Cîțu a mai precizat că a discutat și cu președintele Klaus Iohannis în legătură cu această vizită, care ar putea dura mai mult de o zi. În același timp, președintele Senatului a mai adăugat că România trebuie să facă mai mult în ceea ce privește sancțiunile impuse Rusiei.

El a condamnat agresiunea venită din partea președintelui Vladimir Putin, adăugând că România va fi alături de eforturile Comisiei Europene și va accepta orice sancțiune impusă Rusiei.

Florin Cîțu, despre sancțiunile impuse Rusiei

“Mergem ca reprezentanţi ai Parlamentului României, trebuie să colaborăm din punct de vedere parlamentar. Dar noi, în România, trebuie să facem mai multe în ceea ce priveşte sancţiunile pe care le impunem Rusiei şi trebuie să ne asigurăm că sancţiunile care sunt agreate la nivelul UE şi NATO să fie aplicate în România.

Totdeauna voi cere sancţiuni foarte dure pentru Rusia, pentru că doar aşa putem să ne asigurăm că Rusia nu va mai începe vreo agresiune, în viitor, împotriva altei ţări. (…) Astăzi, România trebuie să fie o voce importantă în lume, pentru că suntem vecinul cu cea mai mare graniţă terestră.

Trebuie să fim o voce importantă care sancţionează această agresiune a Rusiei. România încearcă să ajute astăzi cu refugiaţi şi apoi va fi şi partea de reconstrucţie. Dar, până atunci, astăzi trebuie să ne asigurăm că România susţine toate eforturile Comisiei Europene”, a adăugat Cîţu.