Premieră pentru Antena 3! Florin Cîţu, preşedintele Partidului Naţional Liberal, al Senatului şi fost premier al României, a venit pentru prima oară în studiourile acestei televiziuni.

Florin Cîţu, pentru prima oară la Antena 3!

Florin Cîţu a fost invitatul Sabinei Iosub joi, în cadrul emisiunii “În faţa naţiunii”.

Printre subiectele despre care a vorbit preşedintele PNL, joi seara, s-a numărat şi cel al facturilor la energie din ultima perioadă.

“Nu putem să plătim toate facturile pentru toată lumea, ar însemna să luăm de la unii și să dăm la alții și nu ajungem nicăieri. Trebuie să vedem care sunt prioritățile, consumatorii vulnerabili şi apoi să le luăm pe rând, să vedem ce parte din economie trebuie ajutată.

Dacă avem mesaje populiste și aruncăm tot felul de idei pe piață, va fi complicat să venim cu o soluție care să rezolve problema. Mai puține discuții pe Facebook, mai multe printre experți, care să vină cu soluții.

Nu putem și ăsta e mesajul din partea PNL, nu putem vorbi despre măsuri care se discrimineze sau să promitem că vom plăti toate facturilor tuturor în economie. La fel și să promitem tot felul de eliminări de taxe, este complicat, avem o situație a deficitului bugetar.

Orice măsură pe care o luăm acum va funcționa o luna, două, trei, dar impactul după acea perioada ar putea fi mult prea mare”, a explicat, joi seara, Florin Cîţu.

Românii, îndemnaţi să nu-şi plătească facturile?!

Preşedintele PNL a fost întrebat dacă îi îndeamnă pe români, în contextul actual, să nu-şi plătească facturile uriaşe sau care au fost emise greşit de către furnizori. Reamintim că premierul Nicolae Ciucă a transmis recent că nu vor exista penalităţi pentru români în această perioadă.

“Eu sper să se vină cu un cadru legal, pentru că altfel această afirmație nu este susținută de niciun cadrul legal. Îi îndemnăm pe români să încalce legea, ceea ce nu este corect.

Când am amânat pentru un an de zile plata ratelor la bancă, am venit mai întâi cu cadrul legal și apoi am spus “Puteți să mergeți la banca să semnați că să amânați plata un an de zile”. Altfel, băncile erau îndreptățite să calculeze penalități.

Trebuie să fim foarte atenți aici, Executivul trebuie să vină cu cadrul legal, cu o ordonanță de urgență, prin care spune că se va interzice debranșarea pe această perioada sau nu se plătească penalități la facturi”, a fost răspunsul dat de Florin Cîţu.

Propunere din partea fostului premier: facturile, amânate până în septembrie!

“Am putea permite plata facturilor până în luna septembrie. Asta e o altă soluție pe care putem să o facem, după ce avem compensare și așa mai departe. Să le permitem oamenilor să plătească factura pe o perioada mai lungă de timp, consumul în vară este mult mai mic decât iarnă.

Întâi să venim cu soluțiile, le agreem în coaliție. Este o măsură nouă, în afara programului de guvernare. Aș vrea să nu mai aruncăm pe piață tot felul de soluții care au impact asupra bugetului fără să venim și cu o sursă de finanțare.

Aș putea să scriu și eu pe Facebook că vreau mărirea pensiilor cu 40% sau salariile cu 50% și apoi să spun public “Eu vreau, dar nu vor partenerii de guvernare”. Nu este elegant să funcționăm așa!”, a mai declarat Florin Cîţu, joi seara.