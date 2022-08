Florin Cîţu spune că inflaţia va rămâne mare mult timp, iar dobânzile vor continua să crească

Florin Cîțu, fostul ministru al Finanțelor, susține că există multe inepții în spațiul public în ceea ce privește situația actuală a economiei din România, a prețurilor și a dobânzilor. Potrivit spuselor sale, „nimeni nu își asumă nimic”, însă el este ferm convins că inflaţia va rămâne mare mult timp, iar dobânzile vor continua să crească.

„Multe inepții astăzi în spațiul public despre economie, prețuri, dobânzi etc. Nimeni nu își asumă nimic. Două lucruri certe:

Inflația rămâne mare mult timp și are cauze interne. Dobânzile vor continua să crească.

P.S. Cheltuielile de la buget cu dobânzile pot ajunge în 2022 la cel mai mare nivel din istorie – aproape 2% din PIB (in jur de 30 de miliarde de lei)”, a scris marți Florin Cîțu pe pagina sa de Facebook.

Postarea sa vine la scurt timp după ce BNR (Banca Națională a României) a anunțat că prognoza pentru inflație a fost modificată. În prezent, estimările ajung la 13,9 procente.

BNR a modificat prognoza pentru inflație: 13,9% pentru 2022

Potrivit BNR, inflația a fost majorată la 13,9% pentru finalul acestui an. Pentru finalul anului viitor, BNR a prognozat o inflație de 7,5%. Amintim că, în luna mai a acestui an, BNR prognoza o inflație de 12,5% pentru acest an și de 6,7% pentru anul viitor.

Rata anuală a inflației IPC se plafonează pe parcursul trimestrului III, arată Banca Centrală, în timp ce, din trimestrul IV intră pe o pantă descendentă. Acest lucru se poate întâmpla pe fondul detensionării graduale a piețelor en gros de energie și a celor de produs agroalimentare.

De asemenea, se ține cont și de disiparea treptată a sincopelor în lanțurile globale de valoarea adăugată, ca urmare a unor efecte de bază, după corecţiile puternic ascendente ale preţului energiei din 2021, înainte de implementarea schemelor de sprijin ale consumatorilor casnici.

În prezent, BNR se așteaptă la o întrerupere temporară a tendinței inflaționiste în trimestrul II din 2023, în momentul în care nu vor mai fi în vigoare măsurile de plafonare a prețurilor la energie electrică și gaze naturale. Totodată, instituția bancară spune că nivelul proiectat pentru luna iunie 2024 este de 2,3% în interiorul intervalului țintei de inflație.