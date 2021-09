Florin Cîțu a fost huduit de mai mulți liberali aflați la Congres. A trecut peste acest moment, declarând că PNL este un aprtdi viu, iar toți românii trebuie să știe acest lucru. Totodată, el a mai subliniat faptul că nu îi va dezamăgi pe liberali și nu le va promite lucruri pe care nu le va îndeplini.

”PNL este viu și asta trebuie să vadă toți românii. Vă salut pe toți. O campanie lungă și dificilă, dar eu vă spun că nu regret nimic din această campanie. Am văzut ce au nevoie românii și vă spun că au nevoie de liberalism. Am mers în toată țara să cunosc problemele cu care se confruntă comunitățile locale. Probleme pentru care ați primit doar promisiuni. Promit că nu o să vă dezamăgesc. Vorbesc așa cum v-am obișnuit până acum”, a declarat Florin Cîțu.

În timpul discursului, Ludovic Orban a intervenit pentru a le cere susținătorilor să îl lase să își prezinte moțiunea, în contextul în care liberalii nu se opreau din huiduieli.

”Am rugămintea către toți susținătorii mei să îl lăsați pe Florin Cîțu să își prezinte moțiunea”, a intervenit Ludovic Orban.

În acest context, Florin Cîțu a veni cu o replică. Acesta i-a spus lui Orban că nu are nevoie de susținere și că poate să prezinte singur o moțiune.

”Nu am nevoie de susținere. Pot să susțin moțiunea și în uralele tuturor românilor. Am învățat din fiecare greșeală. Sunt mândru că am avut o campanie optimistă”, a declarat Florin Cîțu.

Ulterior, premierul a mai subliniat faptul că a muncit pentru a ajunge în acest punct și nu a făcut compromisuri. Totodată, el a adăugat că liberalii nu îl vor vota doar pe el ci și un alt mod de a face politică, subliind faptul că nu va permite niciodată ca PNL să fie îngenunchiat.

”Am muncit mult și fără compromisuri să ajung aici. Vă mulțumesc vouă pentru asta. Fără voi, dragi colegi liberali, nu aș fi putut să candidez astăzi. Vă spun cu emoție că toți sunteți echipa mea. Sper să vă conving până la momentul votului să mă votați. Sunt un om de echipă. Să facem PNL cel mai mare partid politic din România. Nu mă votați doar pe mine ci votați un nou mod de a face politică. Votați o echipă și vă aștept cu toții în echipa mea.

Vă garantez că deciziile le vom lua împreună. Sunt un liberal convins. Vă vreau alături de mine în această bătălie, care nu e doar a PNL ci și a României. Niciodată nu voi permite ca PNL să fie îngenunchiat. Suntem liberali și trebuie să ne purtăm ca atare. Sunt un liberal convins și în orice poziție am fost mi-am făcut bine treaba. Am muncit și nu am făcut compromisuri”, a mai spus Cîțu.

”Nu vom face alianță cu PSD”

Totodată, premierul a mai precizat că nu va purta niciodată o geacă pe care scrie ”votați PSD”, precizând că este o persoană sinceră și directă, indiferent de costurile politice.

El a mai subliniat faptul că nu a face o alianță cu PSD dacă va fi președinte de partid, delimitându-se de formațiunea politică toxică. În același timp, el a mai adăugat că nu va vota o moțiune de cenzură împtriva propriului guvern, această practică fiind făcută doar de PSD.

”Sărăcia trebuie eradicată din România și doar liberalii au soluția. Se numește România liberală. Nu facem din PNL o copie a PSD. Niciodată. Eu nu vreau ca PNL să fie mare prin mesaje populiste sau prin migrație politică. Vreau să fiți mândri că sunteți liberali. Eu nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie ”Votați PSD!”. Niciodată. Sunt sincer și direct, indiferent de costurile politice. Cât sunt eu președinte al PNL nu vom face alianță cu PSD.

Ne delimităm de acest partid toxic. Nu o să mă vedeți niciodată să votez o moțiune împotriva propriului Guvern. Aceste lucruri le vedeți la PSD nu la liberali. Ne dezicem de orice are legătură cu PSD. Niciodată, dar niciodată nu o să pun în pericol parteneriatul cu președintele Klaus Iohannis. Cei care fac acest lucru sunt ipocriți. (…) acest parteneriat este garantul. Parteneriatul cu președintele Iohannis este unul oneste. Reprezintă soluția pentru România”, a mai declarat Florin Cîțu.

De menționat este faptul că în timpul discursului său Florin Cîțu a rămas fără voce, luând o pauză scurtă pentru a bea puțină apă.

SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea