Florin Cîțu anunță evenimente mari după 1 august: Am spus din primul moment

În acest context, premierul Florin Cîțu a fost întrebat despre actualele condiții de organizare a evenimentelor și când am putea avea parte, din nou, de evenimente cu un număr mare de oameni.

Prim ministrul spune că, în prezent, lucrurile arată mai bine decât arătau acum câteva săptămâni, însă încă nu este momentul pentru evenimente mari. El spune că acestea vor putea fi organizate după 1 august.

”Noi vorbeam despre acele festivaluri după 1 august. Ideea era să fie după 1 august. În acest moment vorbim de tipul de concerte ce se pot face până la 1 august și acestea sunt condițiile luate în calcul până la 1 august. După 1 august putem discuta despre alte evenimente. (…) Am spus din primul moment, și când am discutat la Cluj, și când am discutat pe litoral, și erau acolo reprezentanții celor de la Untold că putem vorbi despre evenimente mari după 1 august.”, spune premierul.