Care credeți că au fost motivele pentru care Electric Castle a câștigat în acest an titlul de Cel mai bun festival european de dimensiuni medii, în condițiile în care competitorii voștri au fost festivaluri cu o tradiție de decenii în spate?

Andi Vanca: Este un premiu pentru care sunt luate în considerare toate aspectele legate de un festival, de la producție, line up, experiences, food etc, așa că avem încă o dată confirmarea că livrăm toate acestea la un standard foarte înalt. Ce cred că ne distinge în mod special este atenția la detalii, feedback-ul constant pe care îl avem de la oamenii din industrie după fiecare ediție. Toți ne spun că reușim să surprindem, de la soluțiile arhitecturale pe care le găsim pentru a integra un festival modern în acord cu patrimoniul și până la mixtul de artiști și arte pe care îl propunem, fără a urma pur și simplu rețete validate de alte festivaluri.

Din cine este format juriul care decide câștigătorul unor astfel de festivaluri?

Andi Vanca: Într-o primă fază, voturile pentru a stabili lista scurtă a finaliștilor vin de la public, câștigătorii sunt desemnați de către un juriu format din oameni din industria muzicală (agenți, promoteri, manageri de trupe etc).

Anul acesta festivalul își va întâmpina publicul într-un spațiu cu 30% mai mare față de anul trecut, cu o nouă structură a scenelor și un camping adus la standardul de „festival în festival” prin noile facilități adăugate. Ce v-a determinat să luați în calcul această extindere?



Andi Vanca: Este parte din strategia noastră anuală care pornește, în principal, de la numărul de participanți, mereu în creștere de la ediție la ediție, anul trecut atingând un nou record de 231.000. În plus, ne dorim ca tipul de experiențe pe care le oferim să fie cât mai diversificat, iar pentru asta e nevoie să ne și extindem. Reușim, astfel, să aducem campingul la standardul pe care ni-l doream de mult și în care am investit constant, o experiență completă. Va fi unul dintre cele mai frumoase și complexe campinguri de festival din Europa.

Surprizele Electric(e) din 2020

Totuși cum veți face să rămâneți un festival de dimensiuni medii, în condițiile în care luați în calcul extinderea din acest an? Nu vă e teamă că veți ieși astfel din preferințele celor cărora le plăcea acest festival tocmai dimensiunile sale?

Andi Vanca: Extinderea noastră a fost organică și treptată, nu am sărit etape care ar fi putut afecta spiritul festivalului. Pentru publicul nostru e mai puțin important dacă se află într-un festival mediu sau mare, atât timp cât păstrăm acel sentiment de comunitate, de confort și apropiere cu care l-am obișnuit. Am reușit să facem asta până acum pentru că toate deciziile noastre s-au bazat pe feedback-ul de la oamenii care vin în festival, o importantă parte dintre ei încă de la prima ediție. Ne așteptam sa atingem un trafic de 50.000 de oameni pe zi, deci teoretic vom deveni un festival de dimensiuni mari, practic însă păstrăm aceeași atmosferă și confort.

Spuneați undeva că premiul vă motivează și mai tare să creșteți, să surprindeți și să oferiți oamenilor o poveste în care să se piardă 5 zile pe an. Ce alte surprize (din cele care pot fi dezvăluite acum) pregătiți pentru acest an?

Andi Vanca: Nicio ediție Electric Castle nu seamănă cu alta, ne place să inovăm, să regândim întreg spațiul festivalului ca o nouă călătorie în care descoperirile sunt parte din experiență. Totul e adus la un nou nivel, de la zona de New Media, unde integrăm VR-ul, până la apariția de scene noi și un concept complet nou pentru camping.

Care ar fi provocările cele mai mari pe care le-ați întâmpinat în cei șapte ani de festival?

Andi Vanca: Producția propriu-zisă a festivalului rămâne cea mai mare provocare a noastră, faptul că anual trebuie să construim aproape de la 0 întreg festivalul, cu limitările impuse de spațiul istoric în care ne desfășurăm, de infrastructura din jurul festivalului care nu a suferit nicio îmbunătățire majoră în ultimii 7 ani, de opțiunile în continuare reduse în privința furnizorilor locali. O mare parte din logistica pe care Electric Castle o impune este adusă din alte țări, de la scene, la soluții de cazare în camping. Dar măcar aici avem soluții. Ce ține de infrastructura până la accesul în festival… nu putem spera decât că autoritățile își doresc și ele să țină pasul cu oportunitățile pe care un asemenea eveniment le poate deschide pentru întreaga zonă.

Știm că aproape 90% din profit este reinvestit. Pe ce se duc cei mai mulți bani?

Andi Vanca: Către producția propriu-zisă a festivalului, asta ne-a permis să creștem constant suprafața și facilitățile oferite.

Toți cei care au participat la festival anul trecut au remarcat un upgrade vizibil la toate condițiile de cazare. Ce planuri aveți în această direcție mai departe?

Andi Vanca: Campingul este cea mai bună variantă de a trăi experiența Electric Castle, unul dintre puținele festivaluri 24h/24h din Europa. În ultimii ani, am reușit să aducem aici facilități pe care nu le veți regăsi în alte părți, inclusiv am creat un supermarket dedicat. La ediția din acest an, păstrăm toate categoriile disponibile de cazare – de la regular la premium, cu o creștere vizibilă în zona de facilități atașate.

De la prima ediție a festivalului și până acum ați îmbunătățit și diversificat modalitățile de transport. Pentru anul acesta veți crea o nouă alternativă de transport: trenul cu orar bine stabilit. Cât de mult credeți că va ajuta această variantă la fluidizarea traficului?

Andi Vanca: Dacă până acum ne bazam pe orarul normal al CFR Călători, anul acesta vom avea trenuri dedicate, care vor circula pe ruta Cluj Napoca – Bonțida la un interval de 40 de minute. Vom putea, astfel, transporta aproape 2500 de oameni pe oră cu trenurile, compensând traficul rutier foarte aglomerat pe această rută. Din stația Bonțida vom pune la dispoziție o linie de autobuz care să acopere distanța de aproximativ 3 km dintre gară și festival.

Pentru al doilea an consecutiv, Electric Castle va aduce pe domeniul Banffy și cei mai importanți artiști New Media din lume. Robert Henke, James Clar, Claire Hentschker, printre alții, vor reinterpreta spațiul istoric al castelului, creând instalații unice în care tehnologia și arta dau o nouă dimensiune realității. Cât de receptiv a fost publicul anul trecut în ceea ce privește experiența oferită și ce vă doriți pe viitor?

Andi Vanca: New Media Castle este un proiect absolut unic, un pas foarte mare pe care am îndrăznit să-l facem pe o piață în care această latură artistică este aproape inexistentă. Reacția publicului la prima ediție a fost extraordinară și asta ne-a confirmat că întreg efortul – financiar, dar și de implementare – a meritat. Cu acest proiect reușim cu adevărat să dăm o nouă viață castelului, a fost obiectivul de la care am pornit și pe care vom continua să-l dezvoltăm invitând cei mai buni artiști New Media din lume să acceseze creativ acest spațiu vechi de peste 500 de ani.

Cu cât timp înainte vă apucați să montați scenele, să utilați campingurile?

Andi Vanca: Conceptul și strategia de implementare sunt gândite timp de un an, construcția propriu-zisă a festivalului durează aproximativ 2 luni, iar în 4 săptămâni după închiderea festivalului aducem întreaga zonă la starea inițială.

