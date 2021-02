Florin Cîțu a abordat de această dată subiectul legat de bugetele locale. Potrivit premierului, în anul acesta nu va mai fi nevoie de o reechilibrare a acestora, având în vedere că autorităţilor locale le revin 100% din veniturile pe care le încasează din taxe şi impozite.

Totodată, Cîțu a subliniat faptul că, în plus, urmează să fie acoperite prin bugetul de stat 90% din indemnizaţiile persoanelor cu handicap şi însoţitorilor acestora şi 100% bursa minimă pentru elevi.

Premierul a mai adăugat că toate deciziile și măsurile fiscale luate au rolul de. a evita o reechilibrate la bugetul de stat.

“Trebuie să citim bugetul de anul acesta, faţă de condiţiile de anul trecut. (…). În primul rând, bugetelor le revin 100% din veniturile pe care le încasează, deci aici nu este nicio problemă. Anul acesta estimăm că vor încasa 2 miliarde de lei. Anul trecut, bineînţeles că au primit mai mulţi bani, pentru că ştiam, prin reechilibrare, că nu vor încasa aceşti bani.

Deci, noi am luat decizii, măsuri fiscale, prin care am amânat aceste încasări şi am compensat prin redistribuiri, reechilibrare de la bugetul de stat. Nu mai este nevoie anul acesta”, a declarat Florin Cîţu, luni, înainte de şedinţa Biroului Executiv al Partidului Naţional Liberal.

Florin Cîțu, despre cheltuieli

Totodată, premierul a mai precizat că în acest an vor fi susţinute de la buget “toate cheltuielile”, respectiv “90% pentru centre, pentru persoane cu handicap şi pentru însoţitori, 90% de la bugetul de stat”.

“Deci, aceşti bani se duc acolo. În plus, susţinem 100% bursa minimă pentru elevi de 100 de lei, de la bugetul de stat”, a precizat Cîţu.

El a abordat și subiectul tăierii de la bugetul de stat. Potrivit acestuia, este “un fake news să spui că bugetul este mai mic, doar pentru faptul că primesc mai mulţi bani din taxe şi impozite şi atunci nu mai este nevoie să aloci de la buget”.

El a mai adăugat că multe persoane nu înțeleg bugetul sau nu știu ce înseamnă și doar aruncă informații în spațiul public pe care foarte multe persoane le iau în serios.

“Repet, aceste lucruri apar în spaţiul public pentru că avem foarte mulţi oameni care nu înţeleg şi nu ştiu cum să citească un buget şi apoi aruncă aceste informaţii în spaţiul public”, a completat Cîţu.

Premierul a fost întrebat dacă se pune problema creșterii taxelor și a impozitelor la nivel local. Potrivit acestuia, nu s-a pus vreodată problema de așa ceva.

“Nu, nu a spus nimeni aşa ceva. Doar încasările vor fi, pentru că anul trecut au fost măsuri fiscale luate prin care noi am amânat încasarea, ca să îi ajutăm pe cetăţeni, anul acesta se vor încasa banii”, a spus Cîțu.