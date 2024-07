Ce legătură există între Florian Coldea și familia miliardarului Ioan Niculae? Se pare că fostul director adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI) a fost invitat la nunta fiicei miliardarului român. Se cunoștea personal cu ginerele său, Ovidiu Toma.

Ioan Nicolae a fost surprins când a aflat cine se află la nunta fiicei sale. Inițial, nici măcar nu l-a recunoscut. Nu se mai întâlnise niciodată cu el. În plus, nu știa ce legătură există între el și ginerele său. El a aflat că fiica sa se va căsători în anul 2022, după ce a ieșit din închisoare.

„Trebuie să recunosc că la nuntă l-am văzut. Nu mi-a convenit, dar n-am avut ce să fac. Am fost surprins. Eu nu știam de relațiile dintre el și Coldea. Deci, eu m-am trezit, eu nici n-am știut cine e prima dată, pentru că nu m-am întâlnit niciodată cu Coldea. Și i-am zis: Domnule Coldea, am o singură întrebare să vă pun.

Dădea telefonul o dată pe săptămână, cel puțin o dată pe săptămână, în două cazuri, al meu și la libanezii de la Chirnogi, dacă s-au găsit probleme împotriva noastră. Și când Alina Bica afirma că nu s-a găsit nimic, nu au probleme împotriva mea, a fost amenințată ca i se va face dosar penal ei, dacă nu găsește o soluție cu Niculae.

Deci, eu l-am cunoscut pe Ovidiu în 2017, când am ieșit din închisoare. Era prieten cu fata mea. N-am știut niciodată și nici nu l-am întrebat de anumite relații ale lui, nu mă interesa. În 2022, când am ieșit din al doilea… stadiu de închisoare, făcut tot pe nedrept, ca și primul, am aflat de la ei că vor să se căsătorească și se vor căsători undeva în luna august 2022.

La care, sigur, am participat în calitate de părinte al fetei mele și atât. N-am avut niciodată niciun fel de relație și n-am nici acum o relație de, eu știu, de afaceri cu ginerele meu”, a spus miliardarul român într-o intervenție TV, conform Realitatea PLUS.