Acesta a susținut că nu scopul unei condamnări l-a motivat pe așa-numitul „binom” Kovesi-Coldea, ci dorința de a-l elimina din viața politică.

Deși a fost achitat definitiv, Tăriceanu a spus că perioada în care s-a aflat sub investigație a fost un adevărat coșmar, un calvar care i-a afectat profund viața personală și profesională.

„În 2016, într-o bună zi m-am trezit cu informare, o notificare din partea Înaltei Curți că am fost sub mandat de supraveghere pentru siguranță națională din 2008 în 2016, deci 8 ani de zile. Supraveghere tehnică cu mijloace audio-video și așa mai departe. Am cerut oficial Înaltei Curți să-mi pună la dispoziție copiile acestor înregistrări și mi-au spus că s-au distrus, că nu le-au păstrat, că au fost distruse. A fost o vânătoare la care am fostcare am fost supus, proba aceasta cu mandatul de siguranță națională şi din 2014 a început și jihadul, ca să spun așa. Au fost 11 ani de coșmar, un calvar, n-aș dori nimănui. Să știți, că dacă știam că așa o să fie spre finalul carierei politice n-aș fi intrat în politică evident”, a spus Tăriceanu.