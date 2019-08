Echipa de la Omoruri nu a finalizat nici acum cercetarea la fața locului, iar polițiștii au muncit nonstop și au strâns foarte multe probe. Sursele Capital susțin că anchetatorii au dovezi care atestă că este vorba de un număr mare de victime și că acum descifrează un puzzle foarte complicat.

Specialiștii susțin că un criminal cu profilul lui Gheorghe Dincă și-ar fi început activitatea în jurul vârstei de 40 de ani. Suspect este că nimeni din familie nu a bănuit nimic niciodată. Soția monstrului din Caracal ar fi locuit cu acesta o lună după dispariția Luize, iar avocatul Tonel Pop aproape că a numit-o complice. El a cerut procurorilor să insiste asupra femeii.

Daniela Dincă, fiica este singura dintre cei trei copii, care a intrat în atenția presei și asta pentru că povestea ei este una interesantă. Aceasta a terminat studii veterinare, a vândut într-o farmacie de profil, iar când s-a descoperit că lipsesc 12.000 de lei, a fugit în Italia.

Patronul a depus plângere penală, dar conflictul s-a stins când aceasta a virat banii furați. În Italia avea grijă de bătrâne. Una dintre acestea a fost sora lui Giorgio Albieri, care ulterior i-a devenit concubin. Bărbatul a murit subit și nimeni nu știe cum, dar Daniela a rămas cu averea lui, care ar depăși un milion de euro, conform estimărilor din presă.

Mesajele Danielei

Daniela Dincă nu pare să creadă că tatăl ei este criminal și îi ia apărarea ori de câte ori are ocazia. Aceasta acuză procurorii că nu i-au permis să ia legătura cu părintele ei și insistă că cel supranumit monstrul din Caracal a fost un om bun, care nu a fost niciodată violent nici cu ea, nici cu mama ei.

„Noi ne-am separat cam din 2002. Nici nu pot să zic prea multe despre crimă. Am avut un șoc când am aflat știrea. Când am aflat, l-am sunat pe fratele meu. Am fost la Poliție. Am dat declarații. Am stat la dispoziția oamenilor legii. Am stat șase zile în permanență în secția de Poliție, dar și la DIICOT”, a spus fata lui Gheorghe Dincă la România TV.

Conform unor surse, Daniela Dincă ar trimite mesaje de pe conturi false către jurnaliști cărora le cere să nu-l mai numească pe Gheorghe Dincă nici criminal și nici bestie, pentru că nimic nu s-a demonstra în acest sens și cei care fac asta încalcă legea. De altfel, Antena 3 a început chiar să-l numească pe cel supranumit bestie, SUSPECT. Am încercat să o găsim pe Daniela Dincă pentru a-i cere un punct de vedere, dar nu am reușit.

„Nu știu ce s-a întâmplat. Așteptăm să se finalizeze ancheta. Nu știu dacă le-a ucis sau nu pe fete. Nu ni s-a permis să vorbim cu el. Eu am fost crescută de către bunicii din partea mamei, dar asta nu înseamnă că mi-a lipsit din viață. Am fost foarte surprinși să aflăm de faptele sale”, a declarat Daniela Dincă.

„Nu a fost violent nici cu mine, dar nici cu mama (…) Nu doresc nimănui să treacă prin ce trec eu. Dacă aș fi față în față cu el… nu știu ce i-aș zice, nu aș veni cu o compunere de acasă. Să zicem că sunt fata unui criminal. Nu am ales eu asta, nu este o situație pe care mi-o doresc. Dacă e adevărat că a făcut așa ceva, trebuie să plătească”, a conchis fiica lui Gheorghe Dincă.

