Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a avertizat că, dacă Uniunea Europeană (UE) nu elaborează o politică coerentă privind migrația, fenomenul migrației ilegale va scăpa de sub control. Tema migrației ar trebui să primească mai multă atenție în campania electorală pentru Parlamentul European.

Planul Ministerului Afacerilor Interne din România privind combaterea migrației ilegale a fost eficient. România nu se confruntă cu probleme legate de migrația ilegală. Are frontiera securizată în acest moment. România continuă să se profileze ca un stat membru important al UE și un model pentru alte state membre în ceea ce privește managementul frontierelor. Acțiunea lor continuă vizează intrarea în Schengen în acest an. Au un plan diplomatic bine stabilit pentru atingerea acestui obiectiv.

„Dacă Uniunea Europeană nu elaborează şi adoptă rapid în noua Comisie Europeană şi în noul Parlament European o politică coerentă privind migraţia, va scăpa fenomenul de sub control. În paranteză spus, tema migraţiei este una care ar merita mai multă atenţie în campania electorală pentru Parlamentul European. În cadrul reuniunii europene de la Gent, am avut o largă prezentare, însoţită de slide-uri, grafice şi statistici concrete, precum şi de o serie de prezentări video a unor studii de caz rezolvate de Poliţia de Frontieră Română, ca şi alte intervenţii pe parcursul derulării conferinţei.

În intervenţia mea, am demonstrat o dată în plus rezultatele Ministerului român al Afacerilor Interne în protejarea frontierelor naţionale şi ale Uniunii Europene, precum şi în combaterea migraţiei ilegale. Planul Ministerul Afacerilor Interne privind combaterea migraţiei ilegale a dat rezultate. România nu are probleme de migraţie ilegală. Frontiera română este securizată în acest moment în faţa migraţiei ilegale.

Prin această intervenţie de la Gent, precum şi prin discuţiile bilaterale pe care le-am avut aici cu comisarul european, cu miniştrii de Interne, inclusiv ministrul Karner, am continuat poziţionarea şi profilarea României ca stat important al Uniunii Europene, ca stat membru Schengen cu performanţă în managementul frontierelor, un model pentru alte state membre ale Uniunii Europene.

Astăzi, nimeni nu mai poate contesta faptul că România nu are probleme structurale de migraţie ilegală. Nimeni nu mai poate contesta faptul că Ministerul Afacerilor Interne protejează foarte bine frontiera naţională şi pe cea a Uniunii. Pe aceşti piloni construim acţiunea noastră continuă pentru intrarea în Schengen şi cu frontiera terestră în 2024. Aşa cum am mai spus, avem un plan diplomatic bine stabilit pe care îl vom urmări până ne vom atinge obiectivul”, a explicat Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, conform unui comunicat de presă emis de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).