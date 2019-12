„Și săptămâna trecută am spus că această lege trebuie înlocuită, reticența mea a fost legată de ordonanță de urgență. Se face, iată, prin asumare de răspundere, și am mai adăugat atunci că ea trebuie însoțită de un pachet de măsuri, care a fost decis azi de către Biroul Național Liberal și care va fi aprobat și de către Guvern. De altfel, parte din aceste măsuri au fost aprobate săptămâna trecută într-un memorandum în care Guvernul s-a angajat să finanțeze posturi suplimentare, 600 de locuri, în sistemul de probațiune. Urmează și alte investiții în sistemul penitenciar, astfel încât să îmbunătățim rapid condițiile de detenție și să eliminăm acest subiect de pe agendă prin rezolvarea lui. Deci, aceste lucruri le-am avut în vedere săptămâna trecută”, a spus ministrul Cătălin Predoiu, luni seară, la Digi24.

„Reacția PSD, care a anunțat că vrea să anuleze recursul compensatoriu prin Parlament, este un semn că decizia PNL a fost corectă și că PNL a preluat inițiativa pe majoritatea temelor de pe agenda publică, este un semn că Guvernul merge în direcția corectă”, a declarat Cătălin.

În opinia lui, Partidul Social Democrat se află în defensivă acum, după ce doi ani de zile a ignorat semnalele venite dinspre societate cu privire la această lege, în timp ce parlamentarii din fosta opoziție au cerut în repetate rânduri acest lucru.

Cu toate acestea, Predoiu consideră că este nevoie de abordare etapizată în ceea ce privește legile care vizează justiția.

„Noi ne vedem de drumul nostru, deciziile au fost corecte, se vor aplică etapizat, așa cum prevede și programul de guvernare, și până la capăt va vedea lumea că ceea ce s-a promis se face. Inițiativa celor de la PSD nu ne încurcă, nici nu ne ajută, noi ne vedem de drumul nostru și dacă în acest drum alții se vor plia sau se vor da la o parte, cu atât mai bine, dar PNL își va duce la îndeplinire aceste măsuri”, a precizat ministrul liberal.

Predoiu a explicat și în ce a constat discuția pe care a avut-o ieri cu deputatul PSD Florin Iordache, după ce a fost surprins având o scurtă discuție cu acesta.

„Erau oarecum intrigați de ce am luat această măsură. I-am spus că e o decizie politică și ne bucură faptul că a produs deja niște efecte. L-am informat asupra acestor chestiuni, care erau de fapt publice, a luat act, ne-am luat la revedere și ne-am văzut de treabă”, a răspuns Cătălin Predoiu.

La solicitarea liderului de grup al PSD, Alfred Simonis, conducerea Camerei Deputaţilor a hotărât introducerea pe ordinea de zi plenului de, un proiect de lege privind abrogarea recursului compensatoriu.

Predoiu a explicat și de ce nu dorește desființarea imediată a Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție , pentru că vrea că acest demers să fie realizat impecabil.

„Cea de-a două măsură foarte importantă, legată de Secția de Investigare a Infracțiunilor din Justiție, am spus că nu poate fi luată în acest moment, deci în luna decembrie, pentru că este în curs un proces de consultare a magistraților în sistemul judiciar, pe care l-a inițiat Ministerul Justiției, și pe de o parte, nu avem formal un punct de vedere, un aviz, al CSM, pentru că deocamdată nici n-am trimis acolo un proiect. Or, noi am spus de la început că atunci când vom lua măsuri care au impact pe sistemul judiciar nu vom proceda așa cum a procedat PSD-ul – fără să întrebe sistemul judiciar, fără dezbatere publică, și vom face întâi aceste consultări. Aici a fost, poate o explicație mai puțin elaborată, care poate a născut atâtea controverse, care, cred eu, între timp s-au lămurit. Dar faptul că vom intră să ‘operăm’ asupra SIIJ, prin acte normative, evident, nu are niciun dubiu. E în programul de guvernare al PNL, a fost reafirmat de către mine la audierile de la Parlament şi repetat de nenumărate ori. Numai că vrem s-o facem că la carte”, a spus ministrul Predoiu.

Cătălin Predoiu a mai spus că nu poate să dea un răspuns dacă liberalii își vor asumă răspunderea și pentru desființarea secției magistraților, această fiind o decizie politică, pe care o va lua conducerea PNL.

