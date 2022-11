În cadrul podcastului EVZ Play, postat vineri pe canalul de Youtube EVZ Capital, Victor Becali, omul care știe tot ce mișcă în fotbalul românesc, vărul lui Gigi Becali și fratele lui Giovanni Becali, considerat a fi partea rațională a familiei lor, care doar rezolvă problemă, nu le și creează, a vorbit despre cum s-a adaptat la economia de piață, despre ce a însemnat pentru România „Generația de Aur” reprezentată de Gică Hagi și despre cât de mare este amestecul între fotbal și politică.

În trecut, Victor Becali vindea blugi, deodorant și săpun aduse din Turcia

Întrebat cum a intrat în economia de piață, Victor Becali a mărturisit că prima sa afacere nu avea nicio legătură cu lumea sportului. Acesta vindea românilor blugi și produse de îngrijire persoanlă aduse din Turcia.

„Prima afacere a fost cu blugi de la turci, am mers toți machedonii, am mers cu Gigi, am luat și săpun, deodorant. Am mers cu bani și am cumpărat de acolo. Gigi s-a apucat după de tiruri de săpun. După am mers în Germania să ne luăm mașini, acolo era Giovanni și sora mea”, a declarat, vineri, Victor Becali.

„Securitatea știa tot înainte. Știți când m-a întrebat pe mine de frati-miu când a plecat în Germania? În aprilie în ’89, el fugit din ’78. Eu sunt de acord că știau de dinainte, dar nu puteau să te asculte cum te ascultau acum. Am mers la poliție la Voluntari, doi m-au luat pe mine, doi pe tata. Oamenii s-au purtat civilizat, mă întrebau despre doi prieteni de-ai lui frati-miu”, a adăugat vărul lui Gigi Becali.

Pe lângă produsele cumpărate din Turcia, Victor Becali și rudele lui vindeau și carne de miel, brânză și iaurt arabilor. La un moment dat, ajunseseră să câștige atât de mult încât nu aveau ce face cu banii.

„Veneau arabi la noi, cumpărau miel, brânză, iaurt, nu aveam ce face cu banii la vremea aia. Nu se câștiga bine, ci foarte bine. Până în ’80 mergea mama la piață cu brânza și dădea oamenilor din ea să guste. După ’80 nu mai făcea nimeni piața, rar găseai brânză, se făcea iaurt pentru că era cumpărat de arabi. Tata avea 150 de oi și vindea de două ori mai multe, cumpăra din țară.

Maiorul l-a întrebat pe tata dacă are brânză bună, dar le-a zis că vinde scump, la arabi. L-au întrebat pe tata dacă discută politică. Tata lui Gigi asculta foarte mult Europa Liberă și îl mai înjura pe Ceaușescu, îi spunea ”Bâlbâitul de la Scornicești”. Tata era mai prevăzător, ca să cumpere mașină prin anii ’70 i-a dat bani unui văr din America ca să-i facă mașina donație. Se câștigau bani super buni atunci, tata, unchi-miu, din ’70 și ceva aveau o gogoșerie”, a povestit Victor Becali.

În trecut, Victor Becali a fost angajat la CAP Otopeni, la mase plastice, însă nu prea lua salariu pe atunci. „Când eram mai mic eram angajați pe la automecanică, pe la mase plastice. La mase plastice eram la CAP Otopeni, dar nu mergeam la serviciu, mă duceam doar ca să mă vadă, nu prea luam salariu pe atunci”, a spus el.

Victor Becali: „Nu se mai fac bani din fotbal acum”

Victor Becali a recunoscut că nu s-a gândit niciodată să devină impresar. La acea vreme, nu aveai nevoie de licență pentru a fi impresarul unui jucător de fotbal, ci doar semnai contractul și îți luai comisionul.

„După blugi am început cu fotbalul. Cunoașteam tot antujarul din fotbal. Ideea impresariatului nu mi-a venit mie. Frati-miu era din anii ’70 cu Dan Albanezu, cu Răducioiu. Hagi și Popescu nu au fost de la început cu noi. El (Dan Albanezu n.r.) nu avea nicio firmă, nu exista nicio firmă, toate înțelegerile se făceau pe persoană fizică. Albanezu a murit pe 14 decembrie 1991, noi firma am făcut-o în ’92. Mircea Angelescu ne-a zis să ne facem o firmă, îl cunoșteam, aveam o relație bună cu el, și așa am făcut ISM-ul.

Eu deja făceam impresariat, nu aveai nevoie de licență, aveai jucătorul, te duceai și semnai contractul și luai comisionul. Prima dată s-a făcut cu licență FIFA, te duceai și plăteai un comision la ei. Am făcut ISM-ul care se ocupa și de publicitate pe stadioane. Bogdan Enoiu avea și el o agenție, după ne-am mutat împreună la un sediu pe Kiseleff, unde plăteam 3.000 de dolari pe lună chirie. Acolo am început și cu drepturile în televiziune, cu TVR-ul, am pierdut și cu Prima TV o grămadă de bani… Am continuat după cu transferurile de jucători”, a afirmat Victor Becali.

Acesta a mărturisit, de altfel, că de-a lungul timpului a mai avut și alte business-uri, a construit case, a vândut mobilier.

„S-au făcut bani din fotbal, dar nu se mai fac acum. Eu am avut bani pe acte, nu povești, transferul lui Chivu la Roma, la Inter, lui Mutu. În fotbal există foarte mulți oameni care au câștigat bani intern. La Dinamo cu Tararache. L-am adus înapoi la Dinamo, echipa s-a implicat cu Ministerul de Interne.

L-am vândut pe două milioane de dolari, bani mulți la vremea aia. Puteam să luăm noi banii ăia, dar am ajutat Dinamo, i-am salvat, toți banii s-au dus la echipă. Noi am făcut un gest față de Dinamo, bani pe care puteam să-i luăm noi. Acum nu cred că-și mai revine nici cu 20 de milioane euro”, a încheiat fratele lui Giovanni Becali.