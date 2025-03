România se pregătește să facă o alegere. Se vorbește despre posibilii candidați care vor intra în cursa pentru alegerile prezidențiale din mai. În prezent, sunt făcute diferite scenarii care îi aduc pe Victor Ponta și pe Nicușor Dan în finala cursei pentru Cotroceni.

Totuși, fenomenul Călin Georgescu continuă să aducă noi probleme. Analistul politic a precizat că este posibil ca omul politic ce nu va prinde lista scurtă pentru turul al II lea să fie Crin Antonescu.

Fenomenul Călin Georgescu

În cadrul podcastului, s-a discutat despre situația politică din prezent a lui Călin Geogescu. Invitatul a precizat că este posibil ca Curtea Constituțională să decidă anularea candidaturii acestuia la alegerile prezidențiale.

„Este un lucru bun pentru statul român ca Georgescu să nu intre în cursă. M-am uitat pe decizia Curții Constituționale date în cazul Șoșoacă. De un singur element o să povestesc. Acolo spune că un om care are în intenție să fie președintele României nu trebuie să respecte Constituția și legile abia de la data depunerii jurământului. Pentru că el de atunci va fi garantul respectării Constituției.

Deci practic, tu când îți exprimi intenția asta trebuie să dai dovadă de o probitate morală și să respecți Constituția din România. Tot ce a făcut Călin Georgescu, de la închiderea partidelor politice la teza cu Ucraina până la jocul de infractori, cu un grup infracțional organizat, sprijinul pe care l-a luat din Rusia, toate acestea sunt elemente care îți arată că omul acesta nu va respecta Constituția.

Există elemente mult mai grave înfăptuite de Georgescu. De ce să las eu un cal troian dovedit al Rusiei în alegeri? Suntem Republica Moldova? Măcar eu au niște cetățeni ruși acolo, au o minoritate”, a precizat analistul politic.

Scenarii posibile la alegerile din România

În cadrul podcastului, s-a vorbit despre faptul că Călin Georgescu amână înscrierea în cursa prezidențială. Unele estimări spun că George Simion și partidul AUR ar putea intra în cursă dacă candidatura lui Georgescu este anulată. Totuși, invitatul a precizat că în spațiul politic umblă un zvon legat de o altfel de strategie.

„Există un scenariu, cel puțin promovat de unii din zona PSD, care spune că Georgescu și Simion vor pune toate cărțile pe Ponta. Are sens pentru că Ponta se poziționează pe partea suveranistă și are un istoric cu Simion. Oamenii au văzut că Rusia este implicată puternic la nivel internațional. Simion are niște vulnerabilități pe această parte”, spune invitatul.

Potrivit analistului, o posibilă candidatură a lui Gigi Becali ar fi relevantă, deoarece este printre puținii candidați care s-ar putea adresa electoratului lui Georgescu”, spune invitatul.

Estimările arată că Nicușor Dan ar putea fi unul dintre oamenii care vor intra în turul II.

„Îl văd pe Nicușor Dan în turul II, care va putea capta cel mai ușor curentul oamenilor. A câștigat alegerile în București. Eu am urmărit fenomenul. De exemplu, Firea avea o cotă mai mare de încredere în afara Bucureștiului decât în Capitală. Nicușor Dan are două mari atuu-uri. În primul rând este curentul proeuropean, la care se uită la oameni ce au aceste valori.

De asemenea, Nicușor Dan nu este perceput din sistem de către oameni. Poate lua ceva și de la Georgescu. 80% dintre oamenii aceia care îl votează pe Georgescu o fac pe un singur argument, faptul că toate partidele ne-am sărăcit, ne-am mințit, ne-au furat. Nicușor Dan poate lua mai multe voturi decât alți participanți de pe partea aceasta”, a precizat Cristian Hrițuc.

Crin Antonescu, șanse minime

Discuția din podcast a adus în vedere faptul că, unul dintre candidați, Crin Antonescu, nu are șanse mari de a ajunge în turul II al alegerilor prezidențiale.

„Crin Antonescu este prăfuit. Se vede prin faptul că nu a scăpat de complexul Băsescu și nici nu a învățat nimic de la Geoană. De ce nu apare niciun sondaj la acest moment cu Crin? El ar fi trebuit să aibă minim jumate din scorurile PSD și PNL și nu are. Dacă avea, apărea un sondaj”, a precizat Cristian.

Un alt candidat despre care analistul a spus că ar putea intra în turul II este Ponta.

„Nu ar fi o variantă rea să intre Ponta în turul II pentru imaginea României. Pe lângă defectele lui Ponta, a fost premierul unei țări democratice. Ar fi mai rău să intre Șoșoacă sau Georgescu văzuți ca extremiști. Văd o finală Nicușor Dan și Victor Ponta”, a precizat expertul.

