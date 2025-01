Eu am băut toată cana de vin și am intrat în comă. A început să plângă toată comuna că moare băiatul lui Tase. A venit salvarea, a văzut că sunt beat, mi-a făcut o injecție și a zis: ‘Nu are nimic’. De atunci, eu băutura nu o mai suport.

Nu suport alcoolul, dacă m-am îmbătat când eram mic.. V-am spus toată povestea”, a spus Gigi Becali.