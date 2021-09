Giovanni Becali a ajuns de urgență la spital unde a și fost internat. Vărul latifundiarului din Pipera a fost internat la Spitalul Floreasca din Capitală. Fanatik.ro notează că Giovanni Becali a fost internat pentru a fi supus unei operații la splină.

Sursa anterior citată notează că medicii îi vor efectua o splenectomie, după ce acesta acuzat mai multe dureri în zona splinei.

În luna octombrie a anului trecut, Giovanni și Victor Becali s-au infectat cu coronavirus. În acest context, cei doi au evitat contactul cu alte persoane, starea lor de sănătate fiind stabilă.

La vremea respectivă Giovanni Becali declara că este cea mai periculoasă răceală. În același timp, el își exprima dorința ca această pandemie să nu continue prea mult.

Acesta a povestit, în primă instanță, că nu știe de unde a luat mai exact virusul, subliniind că nici nu mai contează. La vremea respectivă, Giovanni Becali spera să treacă peste boală și să fie bine din toate punctele de vedere.

„Nu pot să-mi dau seama exact de unde am luat virusul. Poate când am fost în Italia pentru transferul lui Mihăilă, poate la bar, când ne-am uitat la Norvegia – România… Nu știu și nici nu mai contează… Sper să fiu ok cât mai repede din toate punctele de vedere”, spunea Giovanni Becali la vremea respectivă.

După ce s-a recuperat, Giovanni Becali a precizat că s-a infectat cu COVID la un bar unde se adună împreună cu apropiații pentru a urmări diverse meciuri de fotbal.

Acesta a mai povestit că Gigi Becali este cel care l-a ajutat să se refacă, subliniind că a primit medicamente și perfuzii de la clinica pe care finanțatorul FCSB o are.

„M-a ajutat vărul meu (n.r. – Gigi Becali) cu nişte medicamente, cu nişte perfuzii la el la clinică. Am crezut în ce mi-a spus el, doctorul mi-a permis. Am avut nişte frisoane, nu aveam nimic. Mi-am luat sânge şi am 90 la anticorpi, e foarte bine. Media e de 40-50, la mine e bine. Nu am trăit cu teamă”, a mai spus impresarul.