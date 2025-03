Omul de afaceri Gigi Becali a anunțat că s-a împăcat cu George Simion, liderul AUR, după ce acesta și-a cerut scuze. Becali a precizat că Simion și-a recunoscut greșeala și i-a transmis că va pleca într-un pelerinaj, ceea ce ar fi detensionat conflictul dintre ei.

Omul de afaceri a subliniat că, dacă liderul AUR ar fi abordat această atitudine de la început, scandalul nu ar fi existat.

Cu toate acestea, Becali a menționat că nu îi mai susține candidatura la alegerile prezidențiale, chiar dacă relația dintre ei s-ar fi normalizat.

Într-o intervenție la România TV, Gigi Becali i-a cerut lui Maricel Păcuraru să returneze banii datorați și a afirmat că este pregătit să facă apel la instituțiile statului, inclusiv Parchetul și DNA, pentru a demonstra că nu are dosare penale pe numele său.

Totodată, omul de afaceri a reiterat faptul că a oferit sprijin financiar prin ARCOM pentru construirea unor case în localitatea Pechea, suma ridicându-se la 500.000 de euro.

Deși George Simion a negat că ar fi primit bani de la Gigi Becali, acesta din urmă a reafirmat că sprijinul său financiar pentru AUR poate fi documentat.

În emisiunea TV, Becali a prezentat și acte care ar atesta donațiile făcute, inclusiv 100.000 de euro donație directă către AUR, 500.000 de euro în materiale pentru casele din Pechea și 100.000 de euro pentru containere, ajungând la un total de 700.000 de euro.

Becali a mai precizat că a existat și un contract de împrumut notarial, prin care clubul FCSB a creditat partidul AUR cu 500.000 de lei (aproximativ 100.000 de euro). Contractul ar fi fost semnat de președintele FCSB, Valeriu Argăseală, iar termenul limită pentru returnarea împrumutului ar fi 1 mai 2025.

În ciuda declarațiilor lui Simion, Becali susține că l-a avertizat pe acesta despre pericolele jocurilor politice, spunându-i că o astfel de implicare este dificil de gestionat.

Gigi Becali a afirmat că este dispus să îl ierte și pe Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus, dacă acesta își va cere scuze.

Omul de afaceri a explicat că iertarea face parte din valorile sale, dar a recunoscut că are și momente de impulsivitate, alternând între dragoste, trufie și tendința de a riposta.

„Dacă Maricel îmi dă acum un mesaj și spune Gigi, iartă-mă… La mine este “iartă-mă în inima mea”. (…) Emisiunea înseamnă rating și inima lui Becali înseamnă dragoste. (…)

Eu am dragostea. Am și nebunia, am și trufia, am și răzbunarea. De fapt, răzbunarea nu o am, zic doar îți dau o palmă acum, ai grijă să nu primești pumnul, că am pumn de lemn”, a mai spus Gigi Becali.