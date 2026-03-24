Având în vedere majorările prețurilor carburanților, Mihai Teodorescu, Managing Director, Eltra Logis, a oferit un interviu în exclusivitate pentru Capital.ro în care a vorbit despre impactul acestor creșteri asupra transportatorilor.

Creșterea prețului carburantului nu vine izolat, ci într-un context deja extrem de dificil pentru transportatori. Vorbim despre un cumul de factori externi care pun presiune pe industrie: infrastructură insuficientă, taxe de drum în creștere, scăderea producției locale și implicit a volumelor de transport, dar și creșterea generalizată a costurilor operaționale. Pe acest fond, carburantul, care reprezintă, în medie, între 25% și 35% din costurile unui transport, devine un factor critic.

Deja presiunea era foarte mare, mai ales pentru transportatorii mici și medii care funcționează pe marje reduse. În prezent, există un decalaj real între costuri și tarife: costurile cresc mult mai rapid decât pot fi ajustate prețurile de transport.

Deși există clienți care încearcă să compenseze prin mecanisme precum fuel surcharge, aceste ajustări vin, de regulă, cu întârziere. Transportatorul este cel care suportă inițial creșterea și recuperează ulterior, ceea ce creează presiune pe cash-flow.

În piață, situația este una tensionată – aș spune chiar critică. Diferența între companiile care vor reuși să traverseze această perioadă și cele care vor fi afectate major va fi făcută de parteneriatele strategice, stabilitatea relațiilor comerciale și capacitatea de eficientizare operațională.

Influența este directă și imediată. Ca reper, combustibilul reprezintă aproximativ 30% din costul total al transportului. Dacă ne uităm, de exemplu, la o creștere de aproximativ 17% a prețului combustibilului într-un interval scurt (februarie-martie 2026), aceasta se traduce într-o creștere de aproximativ 5% a costului total de transport.

La prima vedere poate părea un impact limitat, dar la scară mare devine semnificativ. Pentru un client cu un buget de transport de 100.000 euro/lună, vorbim despre un cost suplimentar de aproximativ 5.000 euro lunar.

Această diferență trebuie absorbită de cineva: fie de client, ceea ce presupune o redistribuire a riscului în lanț, fie de transportator, iar în cazul companiilor mici și medii, această presiune poate face diferența între funcționare și blocaj financiar. De aceea, impactul nu este doar unul operațional, ci unul sistemic, care se propagă în întreg lanțul economic.

Dincolo de costuri, efectele sunt vizibile și în modul în care sunt planificate rutele. Transportatorii devin mult mai atenți la locul de alimentare, diferențele de câțiva cenți pe litru devenind relevante la volumele mari consumate. În unele cazuri, deciziile operaționale sunt influențate direct de accesibilitatea carburantului și a taxelor de drum.

Observăm inclusiv tendințe de evitare a anumitor rute sau zone unde costurile sunt mai ridicate, ceea ce duce la o anumită polarizare a ofertei de transport în funcție de eficiența costurilor.

În paralel, optimizarea devine esențială: reducerea kilometrilor fără marfă, consolidarea transporturilor și planificarea mult mai riguroasă a livrărilor.

În mod tradițional, vorbim despre soluții precum conducerea economică, optimizarea rutelor, reducerea kilometrilor în gol sau utilizarea tehnologiei pentru monitorizarea consumului.

Aceste măsuri sunt importante și rămân relevante, însă în contextul actual cred că depășim zona în care doar optimizarea internă este suficientă. Presiunea din piață este atât de mare încât nu mai este doar o responsabilitate individuală a transportatorilor.

Devine o responsabilitate comună a întregului ecosistem: clienți, transportatori, furnizori și autorități. Este nevoie de mai multă colaborare, de împărțirea riscurilor și de mecanisme prin care costurile să fie gestionate echilibrat. Într-un sector atât de interdependent, reziliența nu poate fi construită individual, ci doar colectiv.

Prețul carburantului influențează direct competitivitatea, mai ales într-o piață europeană unde operatorii concurează transfrontalier. Diferențele de costuri între state pot crea dezechilibre majore.

Dacă transportatorii dintr-o țară au costuri semnificativ mai mari, aceștia devin mai puțin competitivi în fața celor care beneficiază de costuri mai reduse sau de scheme de sprijin mai eficiente. În acest context, menținerea competitivității nu mai ține doar de eficiența operațională, ci și de cadrul economic și de politicile de sprijin existente la nivel național.

Măsura de compensare de 85 bani/litru este un pas important și necesar, deoarece oferă un anumit grad de predictibilitate într-un context volatil. Totuși, provocarea reală ține de timing și de eficiența implementării. Într-un sector în care presiunea pe cash-flow este imediată, decalajul dintre momentul în care costul este suportat și momentul în care sprijinul este încasat poate limita impactul real al măsurii.

Pe lângă astfel de scheme, sunt esențiale: mecanisme rapide și flexibile de ajustare a costurilor (FSC), acces la finanțare, investiții în infrastructură, și, poate cel mai important, stabilitate și predictibilitate. În final, însă, cred că cel mai important element este colaborarea între toți actorii din piață.

Într-un moment ca acesta, mai mult ca oricând, este nevoie de parteneriate reale și de o distribuire echilibrată a riscurilor, pentru a putea menține funcțional un sector esențial pentru economie.