Palatul Primăverii. Ora 2 noaptea. Nicu Ceaușescu se furișează în palat să își ia haine de schimb pentru a se întoarce la petrecere. Vărul său mai mic, Nicolae Ceaușescu, îl așteaptă în hol. Dintr-o dată se aprinde lumina.

„M-a frapat când am văzut-o pe mătuși-mea despletită, în cămașă de noapte, în capul scărilor. Cum să nu te frapeze. L-a auzit pe ăla și voia să își întâmpine odorul. «Mămică, mănânci? Ți-e foame?» Deci era o mamă foarte grijulie. Nu vă imaginați că era un satrap cu barda. Am rămas fără vorbe.”, recunoaște nepotul fostului dictator, șocat de întâlnirea din miez de noapte cu Elena Ceaușescu.

Întâlnirea cu unchiul Nicolae Ceaușescu

„Mă întorceam de la o vânătoare cu Nicu (…) și am dat nas în nas cu taică-su. Dânsul cobora din mașină. Ăsta, zevzecul, a parcat mașina în spatele lui ta-su. Sigur că am coborât, nu era să stau ca mutul în mașină. Și am dat mâna și zice: «Sunteți cam afumați…» Eram. Și când se uita, știi cum simțeai că trece privirea prin tine? Îți făcea… Rontgen-ul de acum sau CT-ul e mic copil.”, își amintește Nicolae Ceaușescu.

„Nicolae Ceaușescu a fost un democrat în sinea lui”

„Cred că cea mai mare greșeală a fost că a avut încredere prea mare în colaboratori și cred că nici nu a ales cum trebuia. Nu știu dacă de la un moment dat îi alegea dânsul. După părerea mea, ca un om care a mai auzit discuții pe lângă casă pe-acolo, era foarte izolat. Era foarte neîncrezător în ceea ce i se spunea acasă. El spunea: «Mie tovarășii mi-au spus altceva, tovarășii m-au informat altfel.» El, acasă, dacă avea boală pe cineva, nu spunea: «Mâine mă duc și-l rad p-ăla». Spunea: «Mâine mă duc și pun în discuția comitetului politic să hotărască comitetul politic ce se întâmplă cu Georgică, Vasilică…». Deci în sinea lui, el era un democrat și nu un tip care vrea să facă totul singur.”, este de părere Nicolae Ceaușescu, nepotul dictatorului.

