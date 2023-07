Jurnalistul, scriitorul și analistul politic român Ion Cristoiu a explicat că fostul director SRI este „unul din oamenii publici citiți din România”.

„Am luat în serios textul postat de domnul Hellvig pe blogul personal. L-am citit, și pot spune că domnul Hellvig este unul din oamenii publici citiți din România, cu preocupări de idei. Trebuie să recunoaștem din start că politicienii români nu scriu asemenea texte. M-am convins de asta când am văzut discursul lui Orban de la Tușnad.

Normal ar fi ca la Școlile de vară, unde se vor duce Ciucă și Ciolacu, decât să danseze sârba pe-acolo, să arate ca șefii de partide că au proiecte de țară, că au o viziune… În legătură cu Viktor Orban nu putem să negăm că el are o viziune asupra lumii, care poate fi discutată. Domnul Ciolacu nu are niciuna, Ciucă cu atât mai puțin, că are bocanci. Cu Ponta am mai stat de vorbă…, dar în rest…”, a declarat Ion Cristoiu.

Ion Cristoiu dezbate postarea realizată de Eduard Hellvig pe blogul său

„Revenind la Eduard Hellvig, este un text cu acces la idee, care propune o viziune, un proiect. Eu l-am luat în serios și l-am făcut pulbere, adică am poemizat. Textul nu este unul suveranist, ci de tipul celuia pe care îl spun generalii lui Gâdea dar la un mod intelectual. Din punctul meu de vedere, în ceea ce privește viziunea asupra realităților de acum nu am văzut diferențe majore.

Hellvig în acest text nu pune la îndoială narațiunea propagandistică oficială și imbecilă și anume că Rusia reprezintă întunericul, oamenii de dincolo de Zid care au pornit să măcelărească Europa, mai ceva ca niște vikingi, și s-au lovit de eroicul popor ucrainean.

Ori ăsta este un fals de proporții. Dacă vrem să vedem ce se va întâmpla după sfârșitul războiului, trebuie să ne preocupăm și de Ucraina. Iar dacă vom vedea că rușii au avut ca motiv nerespectarea drepturilor minorității ruse de către majoritatea ucraineană trebuie să ne îngrijorăm ce vor face ucrainenii când vor deveni o putere regională uriașă la granițele noastre.

Prin Zid, domnul Hellvig înlocuiește Cortina de fier. Această Cortină de fier, în perioada în care a existat, a fost adevărată pentru că rușii erau comuniști, ori ce-i de acum nu sunt comuniști. Marele pericol pentru toată lumea occidentală, și pentru noi, a fost faptul că Cortina de fier despărțea o lume care era invadatoare prin excelență, puterea sovietică avea prin doctrina ei obiectivul răspândirii comunismului. Regimul comunist nu se definește prin dictatură ci prin acapararea proprietății individuale. Dictatură a fost și a lui Franco, și a Mareșalului Antonescu”, a mai spus jurnalistul.

Jurnalistul spune că textul reprezintă pregătirea unei platforme

„Deci nu putem face o comparație, și să identificăm Zidul cu Cortina de fier. Un alt fals este ideea că Zidul este dincolo de Ucraina. Nu, Zidul este la Cernăuți, pentru că nici Ucraina nu este democrată.

Teza fundamentală a domnului Hellvig este că noi trebuie să fim mândri că suntem români, nu că suntem urmașii lui Decebal, Traian, Ștefan cel Mare, ci pentru că avem o democrație exemplară și putem fi un model pentru Occident.

O altă idee este că americanii sunt pentru noi un model de democrație. Presa americană mai este un model? Felul în care fost lucrat Trump este un model. Marele lui merit este că, în timp ce Ciolacu și Ciucă zic „Da, să trăiți!”, el este un teoretician.

Eu cred că textul este pregătirea unei platforme. A mai avut două texte, unul prezentat la aniversarea „Revistei rezerviștilor”, mai interesant, și un altul la Cluj, la universitate. Părerea mea este că e un politician care se preocupă”, a conchis Ion Cristoiu.

