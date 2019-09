“De mic aveam capul plin de idei, plin de tot felul de scenarii. Și acum le dau viață practic. Am fost perseverant și am muncit mult și constant. Și îmi place mult ceea ce fac. Avantajul meu a fost că am luat mereu decizii inspirate la momentul potrivit. Și astfel nu am stat pe loc, am progresat mereu. Peste 10 ani mă văd activând tot în domeniul online. Nu știu dacă voi mai fi vlogger. Poate voi fi, cine știe, dar sigur voi lucra în online”, spune Selly sigur pe el.

Ce ar face dacă mâine ar moșteni un miliard de dolari

Dacă mâine ar moșteni un miliard de dolari, ar sta mai întâi să se gândească cum să investească banii. Nu i-ar risipi. Și ar fi foarte relaxat. Deși are doar 18 ani, adolescentul a dat un răspuns orientat către viitor, nu către satisfacerea nevoilor de lux ale fiecăruia.

“Da, aș fi super relaxat”, subliniză adolescentul zâmbind. “Și cred că i-aș investi într-o afacere în online, new media. Nu mi-aș construi propria televiziune pentru că este un domeniu pe care nu-l cunosc. Televiziunea este un pariu riscant. Și cred că viitorul este tot în online, inclusiv televiziunile vor deveni online. Deci m-aș concentra pe zona aceasta”, a adăugat el.

Cei mai buni prieteni și i-a făcut tot în această comunitate online, unde își petrece aproape tot timpul. “Vloggingul este un job 24 din 24. Ești permanent conectat. Am foarte puțin timp liber, pe care mi-l petrec tot în domeniul acesta. Desigur că îmi place să ies cu prietenii, să merg la restaurant. Este important să trăiești viața așa cum îți place”, spune Selly, care recunoaște și că uneori primește și critici.

“Dar nu foarte multe. Oricum le impart în două: critici inutile, pe care la dau la o parte și critici constructive care mă bucură”.

Ce ar face dacă ar fi președinte pentru o zi

“M-aș relaxa. Într-o zi nu poți face nimic. Dar dacă aș avea mai mult timp, m-aș concentra pe o reformă educațională. Ca președinte ai oricum atribuții limitate, dar aș insista pe o schimbare în zona aceasta. Avem o mare problema cu educația și de aici ne pleacă și celelalte probleme. Nu este actualizată secolului în care trăim. Ar trebui să învățăm lucruri care să ne pregătească pentru viața reală”.

Selly a fost parte a campaniei Pro Tv, “Yes la Vot”, dar nu se vede intrând în politică, desi nu se știe niciodată. “Este o lume complexă, dictată de interese, în care nu prea aș avea ce să caut”, spune Selly, care consideră că atunci când un elev termină liceul ar trebui să-și cunoască drepturile și obligațiile ca cetățean, legile fundamentale ale statului și ce atribuții au cei pe care-I aleg odată la patru ani să-i reprezinte. “Și ar trebui să ne axăm mai mult pe istoria recentă a României, pentru că ea a creat România în care trăim astăzi”, punctează vloggerul.

Mesajul lui Selly pentru tineri

Mesajul meu pentru ei este să nu se grăbească să judece, să creadă în visul lor și să-și găsească de mici un hobby. Să caute de mici să facă ce le place. Nu vrei să ajungi să faci în viață ceva ce nu-ți dorești pentru că asta îți face viața urâtă și tristă. Și nu vei avea succes niciodată așa. Sa-și caute pasiunea, să fie perseverenți, să nu renunțe la visul lor oricât de greu ar fi. Oricine la început este praf. Și eu am fost. M-am filmat contra luminii la primul vlog. Dar mi-am dorit, am visat, am muncit mult și am crezut în mine.

