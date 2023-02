Damian Drăghici a făcut o serie de dezvăluiri importante în podcastul difuzat pe canalul de YouTube al EVZ Capital.

El a relatat cum a ajuns să devină astăzi un artist de renume, dar și care au fost momentele care i-au marcat existența. Este recunoscut ca un maestru al mai multor instrumente și a câștigat numeroase premii și recunoașteri internaționale pentru muzica sa.

Artistul și-a început șirul confesiunilor din studioul EVZ Capital de vineri cu o mărturisire legată de primii săi pași către artă. Chestionat de jurnalistul Dan Andronic cum și-a descoperit vocația pentru muzică, Damian Drăghici a subliniat că a fost fascinat de mic copil de muzică și îi plăcea să se documenteze, să citească biografiile marilor compozitori: „Curiozitatea pentru muzică a început în copilărie.”

Pe la 13 ani a devenit foarte interesat de jazz. Apoi, în adolescență, a început să fie captivat să surprindă „culoarea” muzicii. „Ceva mai mare am început să caut culoarea adevărată a muzicii”, a mărturisit invitatul. „Trebuie să existe o chemare să fii artist și există etape”, a continuat artistul.

Momentul cheie al vieții sale

Un moment esențial în devenirea sa l-a reprezentat, a recunoscut muzicianul de origine rromă, perioada pe care a petrecut-o în Grecia în anul 1989, făcând o mărturie impresionantă în fața jurnaliștilor Dan Andronic și Mirel Curea.

„Când am cerșit a fost un moment cheie al vieții mele. În 1989 am fost unul dintre primii cerșetori ai României. Sincer vă spun, unul dintre primii, atunci în ’89. Am spus apoi, fac orice să nu mai ajung să fac asta. Am să muncesc să-mi vină spume. M-a afectat foarte mult emoțional.

Am ajuns în lagăr, nu știam să fac altceva. Cel mai ușor era să iei naiul și am început să mă duc pe la mese (…) Te duci cu intenție la mese și faci o mini-tâlhărie ca să îți dea bani”, s-a confesat invitatul.

Prima lecție oferită de artist copilului său

Damian Drăghici a explicat că principala lecție pe care i-a oferit-o această experiență de viață a fost aceea că trebuie să îți lași copilul să trăiască pe pielea sa anumite lucruri, pe care acesta altfel nu le-ar putea asimila dacă părintele i le expune doar teoretic.

Artistul a recunoscut, în studioul EVZ Capital că relația cu fiul său se bazează pe o astfel de abordare.