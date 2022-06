O imagine cu miliardarul Ion Țiriac îmbrăcat în haine ponosite și ținând în mână o pancartă pentru cerșit a făcut înconjurul rețelelor de socializare. Totul a plecat de la o inițiativă a lui Codin Maticiuc de a strânge bani pentru campania sa prin care renovează spitalele din România.

Cum a ajuns Ion Țiriac să fie prezentat ca un cerșetor

Printr-o postare pe pagina sa de Instagram Codin Maticiuc a explicat de unde a plecat totul.

„Ajutați-mă să-l falimentez pe Țiriac! Poate n-o să reușim că e greu tare, dar totuși să vă explic:

Luna trecută m-a sunat Ion Alexandru Țiriac aka Ion Ion.

” – Auzi, cum stai cu activitatea la spitale publice din bani privati?

– Păi cum știi, renovam o secție la Fundeni după ce am mai făcut una, instalam un lift la Piatra Neamț, facem…

– Știu, știu, că urmăresc. Cum stai cu strângerea de fonduri?”

Aici fac o pauză. Ce îi spui unuia din familia Țiriac când te întreabă cum stai cu banii? Îi spui ca „bine” poate nu mai donează și pierzi un donator mare, îi spui ca „prost” iar nu e bine că pari un incompetent. Cum o dai nu e bine cu miliardarii ăștia! Tot în pauza asta menționez (împotriva dorinței lor) că această familie și fundația lor au mai donat cauzei mele prin care renovez spitale și încă o data o sumă considerabilă fundației atunci când m-au văzut organizând centre de refugiați ucraineni.

Îmi cer scuze domnilor Țiriac, senior și junior, că încalc clauza de confidențialitate impusă de ei, dar e relevant pentru ce urmează. Reiau:

” – Păi cum să stau, boss, așa și așa. Ne mișcăm!

– Prin sms strângi ceva?

– Cum să nu? Suntem organizația care strângem bani mai mult de la entități private decât de la companii.

– Perfect atunci, facem așa: ce strângi din sms-uri de la oameni toată luna iunie, fundația Țiriac dublează suma și ți-o donează să renovezi o secție de pediatrie. Dacă merge bine, repetăm asta în decembrie și tot așa.”

Nu mai știu ce am zis pentru ca am avut un blackout pe loc. Știu ce o să ziceți acum, ca nah, suntem români în România: „să dea dom’le barosanii ăștia banii să renoveze ei și sa ne lase pe noi în pace”. Aici poate ar trebui să vă spun cât și ce fac ei căci fac multe altele dar n-o s-o fac acum.

În concluzie, ajutați-ma să-l fac pe domnul Țiriac puțin mai sărac decât este printr-un simplu sms. Pentru fiecare sms dat astăzi voi donați doi euro și familia Țiriac mai pune 2. Ține toată luna iunie treaba asta și dacă avem rezultate fundația Țiriac își reînnoiește curând oferta. Ajutați-mă să renovez secții pediatrice pe banii lui Țiriac. Pe el nu-l deranjează!”, a scris Codin Maticiuc pe pagina sa de Instagram.

Reacția lui Ion Țiriac la poza care face înconjurul rețelelor de socializare: „No problem”

Într-o altă postare, afaceristul Codin Maticiuc a spus care a fost reacția lui Ion Țiriac atunci când a văzut poza cu el îmbrăcat ca un om al străzii.

„Un domn foarte mișto.

Știți de campania de ieri, pe scurt Ion Țiriac și a sa fundație a decis să dubleze toată suma pe care fundația strânge prin sms luna iunie. De ce a decis el asta? Pentru că e genul care te ajută dacă te ajuți, dacă muncești, dacă tragi. Pentru că toată caritatea pe care a făcut-o el a fost cu banii lui și maxim câțiva prieteni care i s-au alăturat și apreciază o organizație care face fund raising.

A cui a fost idea? A fiului său cel mare aka Ion Ion. Cu el am mai făcut lucruri, mai donase și personal și prin fundația lor dar acum a venit cu acest mecanism care îi și expunea public. Până acum discreția fusese condiția lor, nici astăzi nu vad pot spune CÂT au mai donat doar ca au mai făcut-o.

Cine a luat ideea și făcut din ea o nesimțire? Eu, bineînțeles. Am luat mecanismul propus de Ion și i-am propus campania „falimentati-l pe Țiriac”. A fost de-acord pe loc. Apoi pentru că îi luasem deja acest deget i-am trimis poza cu tatăl lui îmbrăcat ca un homeless, ca să îi iau toată mâna pana la cot. A zis că își întreabă tatăl. Domnul Ion Țiriac a răspuns și el fără ezitare: „no problem”, fix așa a zis, am mesajul forwardat de Ion Ion.

Buuuuun, acum fetele mele de la marketing au zis să-l punem pe bietul om (bietul miliardar, în fine) și pe toate panourile pe care le avem noi în oraș. Am spus nu. Am spus ca nu vreau sa văd nicăieri aceasta poză fără explicația clară aferentă a gestului nobil pe care el îl face. Iar pe un panou în trafic rămâi cu poza, nu înțelegi despre ce era campania etc.

De fapt asta a fost frica noastră, oare oamenii vor înțelege această campanie?. Ei bine, voi ați înțeles-o mai bine decât ma așteptam. Am priceput asta citind toate comentariile lăsate ieri dar și mesajele private. Cel mai frumos mesaj a venit de la un domn: Mulțumim Codin că ne oferi posibilitatea să investim alături de Țiriac. Câți au ocazia asta…”Acest domn a înțeles perfect tot ce mi-am dorit eu. Da, investim alături de Țiriac în țara noastră. Cât punem noi la un loc pune și el. Wow. Just wow.”, a mai scris Codin Maticiuc.