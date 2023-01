Tragedie cumplită! Un artist celebru a murit în parcare, după ce și-a văzut echipa preferată câștigând

Les Barker, care a scris peste 70 de cărți și a lansat peste 20 de albume muzicale, a murit la vârsta de 75 de ani, în parcarea clubului de fotbal The New Saints of Oswestry Town.

Les și-a văzut echipa de fotbal preferată, The New Saints, învingându-i pe rivalii de la Newtown cu 7-0 în JD Welsh Cup, dar, din păcate, nu a mai ajuns acasă, scrie Walesonline.

A fost găsit dimineața, în parcarea clubului de fotbal

El a fost găsit fără suflare, în mașina sa, de cei care făceau curățenie. Poliția și paramedicii au ajuns rapid la fața locului, dar, în ciuda eforturilor depuse pentru a-l resuscita, Les Barker a fost declarat mort.

Conform unor oficiali ai Clubului, se bănuiește că a murit în urma unui atac de cord.

Cunoscut pentru poeziile cu tentă comică și parodierea unor cântece populare, poetul născut în Manchester s-a mutat la Bwlchgwyn, în nordul Țării Galilor, la mijlocul anilor 2000. Aici a devenit fan al echipei The New Saints, a declarat președintele clubului, Mike Harris.

A concertat în numeroase țări de pe glob

De-a lungul carierei sale, Les Barker a concertat în numeroase țări de pe glob, printre care Australia, Noua Zeelandă, Canada și Statele Unite, înainte de a-și anunța retragerea la sfârșitul lunii septembrie 2022.

Președintele clubului, Mike Harris, i-a a adus un ultim omagiu, spunând: „Toți cei de la The New Saints FC au fost extrem de întristați la auzul acestei vești tragice.

În numele tuturor celor de la club, aduc sincere condoleanțe familiei și prietenilor lui în acest moment extrem de trist. Ne va fi foarte dor de el și am dori să-i dedicăm victoria cu 7-0 de sâmbătă”.